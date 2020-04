Am Tag trennte sich WWE in einer riesigen Entlassungswelle von zahlreichen Wrestlerinnen und Wrestlern, am Abend führte die Wrestling-Liga zwei neue Hoffnungsträger groß ein.

Die im Februar verpflichteten Timothy Thatcher und Killer Kross wurden bei der wöchentlichen TV-Show des Drittkaders NXT ins Programm integriert, auf eine Weise, die nahelegt, dass WWE zumindest dort viel mit ihnen vorhat.

Timothy Thatcher und Killer Kross trumpfen auf

Der 37 Jahre alte Kalifornier Thatcher - mit seinen Auftritten bei der deutschen Liga wXw jahrelang auch ein Pfeiler der hiesigen Wrestling-Szene - wurde Tag-Team-Champion Matt Riddle zur Seite gestellt und half ihm bei einer Titelverteidigung gegen Bobby Fish und Roderick Strong von der Undisputed Era.

Riddle und sein eigentlicher Partner Pete Dunne - der wegen der Corona-Pandemie in England festsitzt - wurden aufgefordert einen temporären Ersatz für Dunne zu finden, der die Titel anstelle des "Bruiserweight" mitverteidigen soll. Dunne stellte Thatcher in einer Videobotschaft vor, Thatcher führte sich als Interimschampion erfolgreich ein, indem er Strong mit einem Armbar zur Aufgabe zwang.

Am Ende der Show hatte dann auch der 34 Jahre alte Kross seinen großen Auftritt: Er attackierte den früheren NXT-Champion hinterrücks, als der mit einem Promo-Statement seine Langzeitfehde mit Ex-Partner Johnny Gargano hinter sich zu lassen versuchte.

Kross, der sich vor seinem WWE-Deal unter anderem bei Impact Wrestling (ehemals TNA) und bei AAA in Mexiko hervortat, ist nun offensichtlich der nächste Rivale des Publikumslieblings.

Die Ergebnisse von WWE NXT am 15. April 2020:

Finn Balor besiegt Fabian Aichner

Xia Li besiegt Aliyah

Cruiserweight Interim Title Tournament Match: Akira Tozawa besiegt Isiah "Swerve" Scott

Tegan Nox besiegt Raquel Gonzalez

Dexter Lumis besiegt Tehuti Miles

NXT Tag Team Title Match: Matt Riddle & Timothy Thatcher (c) besiegen Bobby Fish & Roderick Strong (Thatcher ersetzte den wegen Corona in England feststeckenden Pete Dunne)