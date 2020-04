Sie waren Partner, Erzrivalen, dann wieder Partner, dann noch größere Erzrivalen: Seit bald vier Jahren fesselt die Geschichte von Johnny Gargano und Tommaso Ciampa die Fans von WWE NXT.

Nun hat sie in einem epischen Match ihr (vermeintliches?) Ende gefunden - gekrönt von einer neuen Schock-Wende.

Tommaso Ciampa und Johnny Gargano prügeln sich auf Truck

Mit einem als "Final Beat" der Fehde verkauften, regellosen Fight vor einer durch Corona bedingten Geisterkulisse sollten Gargano und Ciampa ihre im Februar neu ausgebrochene Fehde beschließen. Die Fehde hat sich längst zu einer der größten WWE-Rivalitäten aller Zeiten entwickelt hat, woran das nun ausgefochtene Duell nahtlos anknüpfte.

In einer rund 50-minütigen, brutalen Keilerei prügelten sich die beiden quer durch das Performance Center der Liga und an einer Stelle gar auf dem Dach eines Produktionstrucks. Gargano - der sich bei TakeOver: Portland gegen Ciampa gewandt und ihn seine Chance auf den NXT-Titel von Adam Cole gekostet hatte - unterstrich vielfach, dass er nun der Böse in der Geschichte ist.

Es gab auch eine Reihe von Anspielungen auf die gemeinsame Vergangenheit (die bei WWE mit einem Match beim Cruiserweight Classic 2016 begann) und Rückgriffen auf vergangene Aspekte der Fehde. Unter anderem entfernte Ciampa - wie beim Street Fight bei TakeOver: Chicago 2018 - die Ringabdeckung und entblößte den Holzboden, um Gargano noch schmerzhaftere Landungen bescheren zu können.

Ehefrau Candice LeRae schreitet ein ...

An einem Punkt des Matches, an dem beide sich nur noch ergebnislos zu zermürben schienen, ging schließlich Candice LeRae, Garganos Ehefrau dazwischen und forderte die Streithähne auf, zur Besinnung zu kommen und den Wahnsinn zu stoppen.

Weil das anscheinend nicht zum Ziel führte, teilte sie dem verdutzten Ciampa mit, dass sie an einem Punkt sei, an dem sie ihren eigenen Mann hasse - trat diesem in die Weichteile und forderte Ciampa auf, ihn abzufertigen.

Ciampa zeigte sich geschockt und tat das Gegenteil, half Gargano auf und schien um Entschuldigung für die Eskalation zu bitten - worauf er selbst hinterrücks einen Tieftritt von LeRae kassierte.

... und sorgt für böses Ende

Ein grinsender Gargano enthüllte, dass LeRaes Tritt gegen ihn ein Täuschungsmanöver war, er hatte dabei einen Schutz getragen, den LeRae ihm vor dem Match überreicht hatte. Mit einer finalen Aktion auf das entblößte Holz - zur finalen Demütigung Ciampas das Fairytale Ending, dessen eigene Spezialaktion - fertigte er seinen Rivalen ab und feierte mit LeRae, die nun also auch einen "Heel-Turn" hingelegt hat.

Gemäß eines vorher ausgesprochenen Ultimatums von NXT-Chef Triple H war dieses Duell - eigentlich geplant für das wegen Corona abgesagte TakeOver vor WrestleMania 36 - das letzte Match von Gargano und Ciampa. Beide hätten bei NXT keine Zukunft mehr, sollte der Verlierer seine Niederlage nicht akzeptieren.

Man darf gespannt sein, ob das nach diesem Kampfende tatsächlich das letzte Wort in dieser Angelegenheit war.

Die weiteren Highlights:

- Io Shirai, die sich vor ihrer WWE-Karrier in Japan als eine der besten Wrestlerinnen der Welt hervorgetan hat, gewann zum Auftakt der Show ein Ladder Match gegen fünf Rivalinnen und krönte sich damit zur Top-Herausforderin auf den Damentitel von NXT. Von dem sich daraus ergebenden Match gegen Charlotte Flair, die den Titel bei WrestleMania von Rhea Ripley gewann, können sich die Fans einiges versprechen.

- Das neue Tag Team Indus Sher, das sich vergangene Woche mit einer Attacke auf Tag-Team-Champion Matt Riddle einführte, gewann sein Debütmatch gegen das Team Ever-Rise.

Das Tag-Team-Titelgeschehen von NXT hängt derzeit in der Schwebe, weil Riddles Partner Pete Dunne wegen der Corona-Pandemie in seiner britischen Heimat feststeckt. Dasselbe gilt für Cruiserweight-Champion Jordan Devlin - weshalb NXT-GM William Regal bei der Show verkündete, in einem Acht-Mann-Turnier einen Interims-Champion zu krönen.

Die Ergebnisse von WWE NXT am 8. April 2020:

NXT Women's Title #1 Contendership Ladder Match: Io Shirai besiegt Candice LeRae, Chelsea Green, Dakota Kai, Mia Yim, Tegan Nox

Indus Sher besiegen Ever-Rise

Johnny Gargano besiegt Tommaso Ciampa