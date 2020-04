Die Folgen der Coronakrise haben bei der Wrestling-Liga WWE für die größte Entlassungswelle seit langem gesorgt.

Am Mittwochmittag amerikanischer Zeit veröffentlichte das Unternehmen eine erste Liste der Kündigungen, zahlreiche weitere kamen im Lauf des Tages hinzu.

Betroffen sind auch langjährige Performer und prominente Namen wie Hall-of-Fame-Mitglied Kurt Angle, seit dem Ende seiner Ringkarriere 2019 hinter den Kulissen aktiv oder das Tag Team Karl Anderson und Luke Gallows, das mit Topstar AJ Styles die Gruppierung "The O.C." bildete und bei WrestleMania 36 vor eineinhalb Wochen noch Teil von dessen großem Kampf gegen den Undertaker war.

Update: Auch Rusev, Erick Rowan, Zack Ryder, No Way Jose, Mike und Maria Kanellis sowie Primo und Epico müssen gehen!

Die Entlassungen sind die zweite einschneidende Reaktion von WWE-Boss Vince McMahon, diese Woche erst hatte er sein ambitioniertes Football-Projekt XFL dicht gemacht. Sie werden begleitet von weiteren Sparmaßnahmen, auch Mitarbeiter aus anderen Bereichen wurden freigestellt oder in Kurzarbeit geschickt.

Die bisher veröffentlichte Liste der Entlassungen:

- Kurt Angle

Ringer-Olympiasieger in Atlanta 1996, stieg dann in der Attitude Era zu einem der Topstars von WWE empor. Unterschrieb 2017 einen neuen Vertrag, zog in die Hall of Fame ein und startete eine Abschiedstour im Ring, die 2019 bei WrestleMania 35 mit einer Niederlage gegen Baron Corbin endete. Wurde danach zum für die Zusammensetzung von Matches und Segmenten zuständiger Producer.

- Karl Anderson & Luke Gallows

Wechselten 2016 zusammen mit AJ Styles von der Japan-Liga NJPW zu WWE, knüpften dort an ihre Zeit im populären "Bullet Club" an, den sie als "O.C." mit Styles inoffiziell neu belebten. Zweimal Tag Team Champions bei RAW, bekamen erst 2019 einen neuen Fünf-Jahres-Vertrag, der sie von einem Wechsel zu Konkurrent AEW abhielt.

- Drake Maverick

Seit 2017 in verschiedenen Rollen bei WWE aktiv, unter anderem als Manager des Teams AOP, Story-GM der Cruiserweight-Show 205 Live, in Erinnerung geblieben vor allem wegen seiner Comedy-Auftritte im Rennen um den stets auf dem Spiel stehenden 24/7 Title - den er auf dem Höhepunkt auf einer Nachstellung seiner Hochzeit verlor.

- Curt Hawkins

Einst Handlanger von Topstar Edge in dessen "Familia" mit Vickie Guerrero, unterschrieb 2016 einen neuen Vertrag bei WWE. Eine Serie von über 150 Niederlagen in Folge wurde zum Running Gag, wurde 2019 bei WrestleMania 35 mit einem Titelgewinn im wieder vereinten Tag Team mit Zack Ryder entschädigt. Zuletzt kaum noch zu sehen.

- Sarah Logan

Bildete mit Ruby Riott und Liv Morgan die Riott Squad, nach deren Auflösung in der Frauenszene nur noch Ergänzungskraft.

- Heath Slater

Seit 2006 unter WWE-Vertrag und einer der dienstältesten Performer. Einst Teil der mit großem Hype eingeführten Gruppierung The Nexus, bei 3MB Kollege der späteren WWE-Champions Jinder Mahal und Drew McIntyre. Tendenziell immer Nebendarsteller, wegen seines Comedy-Talents aber ein beständiger.

- EC3

Ehemaliges WWE-Talent, das sich als arroganter EC3 beim kleineren Konkurrenten Impact erfolgreich neu erfand. 2018 neuer WWE-Vertrag, nach Achtungserfolgen im NXT-Kader bei RAW völlig auf verlorenem Posten. WWE-Boss McMahon soll nicht überzeugt von ihm gewesen sein.

- Lio Rush

Athletisch hochbegabtes und auch am Mikrofon talentiertes Leichtgewicht, zwischenzeitlich bei RAW in größerer Rolle als Sidekick von Bobby Lashley. Erwarb sich aber einen Ruf als schwieriger Charakter, musste seinen Wechsel zu NXT und der Cruiserweight-Show 205 Live als Degradierung empfinden.

- Aiden English

Der Ehemann von Eddie Guerreros Tochter Shaul war Teil des Old-School-Tag-Teams The Vaudevillains, nach der Entlassung von Partner Simon Gotch 2017 Teil des Kults um Rusev, als dessen persönlicher Sänger. Zuletzt Kommentator bei 205 Live.

- Eric Young

Langjähriger Pfeiler der Liga TNA / Impact Wrestling, 2016 wie viele andere zu WWE gewechselt. Bei NXT recht erfolgreich als Teil der an Mad Max und ähnliche Filme angelehnten Gruppierung SAnitY an der Seite des Deutschen Alexander Wolfe. Nachdem SAnitY bei SmackDown floppte ohne größere Beschäftigung.

- Mike Chioda

Seit 1989 als Ringrichter bei der früheren WWF, Nachfolger des legendären Earl Hebner als Head Referee. Leitete unter anderem das berühmte Match zwischen Razor Ramon und dem 1-2-3 Kid, das WrestleMania-Duell zwischen The Rock und Hulk Hogan und diverse große Matches von John Cena.