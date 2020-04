Ein junges Top-Talent bekommt bei der größten Wrestling-Show des Jahres das Match seines Lebens gegen eine etablierte Veteranin. Eine große Gelegenheit, das Talent mit einem Sieg groß rauszubringen - passiert ist stattdessen das Gegenteil.

Bei WrestleMania 36 schickte WWE Jungstar Rhea Ripley in ein Duell mit der vieldekorierten Charlotte Flair - nur um sie am Ende klar durch Aufgabe verlieren zu lassen und den eigentlich für aufstrebende Performerinnen reservierten NXT-Damentitel an Flair abzugeben.

Ein Ergebnis, das viele Fans und Beobachter verwundert zurückließ, für das es nun aber womöglich eine Erklärung gibt.

Rhea Ripley verlor überraschend klar gegen Charlotte Flair

Wie der Pro Wrestling Insider berichtet, musste die gebürtige Australierin Ripley nach WrestleMania das Land verlassen, um sich in ihrer Heimat ein neues Arbeitsvisum zu besorgen.

Die 23-Jährige werde die geplanten nächsten Tapings der Mittwochsshow NXT verpassen, berichtet das in der Regel gut informierte Portal, wegen der anhalten Unsicherheit um die Corona-Pandemie sei völlig unklar, wann WWE wieder mit Ripley planen könne.

Ob dieses Visaproblem der Grund für Ripleys Niederlage war oder das Szenario ohnehin geplant war, ist nicht durchgesickert. Es liegt jedoch nahe, dass zumindest die überraschende Deutlichkeit von Ripleys Niederlage damit zu tun hat und WWE damit für den Fall vorgebaut hat, lange auf Ripley verzichten zu müssen.

Für diesen Fall kann WWE die Nicht-Ansetzung eines Rückkampfs mit der klaren Niederlage Ripleys erklären - sollte es doch zu einem kommen, dürfte WWE betonen, wie beherzt Ripley dagegenhielt, ehe die ausdauernde Attacken Flairs auf ihr Bein ihren Tribut zollten.

Flair - im vergangenen Jahr noch Teilnehmerin am historischen ersten Frauen-Hauptkampf von WrestleMania mit Ronda Rousey und Becky Lynch - wird sich bei NXT erstmal aber wohl anderen Gegnerinnen widmen müssen.