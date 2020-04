Schon sein Debüt beim WWE-Rivalen verlief eindrucksvoll - nun hat Lance Archer bei AEW noch einen draufgesetzt.

Mit einem Sieg über Ringveteran Dustin Rhodes zog das "Murderhawk Monster" in der dieswöchigen Episode der TV-Show Dynamite ins Finale des Turniers um den neu geschaffenen TNT Championship Title ein.

Highlight des Matches: Der 2,03-Meter-Mann verblüffte die Fans mit einer Seiltanz-Einlage, mit der der Texaner sich einerseits vor dem legendären Undertaker verneigte - und die WWE-Ikone andererseits überbot: Archer flog nämlich nicht mit einem Faustschlag auf Rhodes herab, sondern mit einem Springboard Moonsault, einem spektakulären Rückwärtssalto.

Lance Archer siegt nach blutigem Endspurt

Auf die akrobatische Einlage folgte ein brutales Finale: Archer brachte Rhodes' Kopf zum bluten, indem er ihn in die Ringecke rammte, von der er vorher die Polsterung entfernt hatte.

Rhodes Verbündeter QT Marshall deutete danach an, das Handtuch zu werfen und Archer damit den Sieg zu gewähren, Dustins Bruder Cody aber hielt ihn davon ab. Archer strich den Sieg stattdessen dann mit dem Clawhold ein (einer Ehrerbietung an die texanische Wrestling-Dynastie von Erich). Dustin Rhodes, der im Erstrundenmatch gegen Kip Sabian noch seine Karriere aufs Spiel gesetzt hatte (diesmal nicht) ist damit ausgeschieden.

Archer war vor einigen Wochen von Ringlegende Jake "The Snake" Roberts bei WWE eingeführt worden. Der 43-Jährige, früher als Lance Hoyt bei TNA und als Vance Archer kurz bei WWE aktiv, hat sich bei NJPW in Japan zu einem beeindruckenden Phänomen entwickelt und scheint nun auf bestem Weg, auch in den USA einen späten Durchbruch zu schaffen.

Archer trifft im Turnierfinale auf Dustins Bruder Cody. Dieser hatte zuvor Top-Talent Darby Allin in einem umkämpften Match besiegt, nachdem er Allins Coffin Drop auskonterte und die Schultern seines Gegners auf die Matte drückte.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 29. April 2020:

TNT Championship Title Tournament Semi Final: Cody besiegt Darby Allin

Wardlow besiegt Musa

No DQ Match: Best Friends besiegen Jimmy Havoc & Kip Sabian

Shawn Spears besiegt Baron Black

Brodie Lee besiegt Marko Stunt

TNT Championship Title Tournament Semi Final: Lance Archer besiegt Dustin Rhodes