World Champion Jon Moxley hat bei der Wrestling-Liga AEW einen neuen Gegner.

Der frühere Dean Ambrose bei WWE legte sich in der Wochenshow Dynamite mit Jake Hager an. Dieser hatte zuvor ein Match gegen Chico Adams locker gewonnen, in den vergangenen Wochen wurde Hager (bei WWE: Jack Swagger) meist als Bodyguard von Chris Jericho gegen Moxley eingesetzt.

Nun ging Moxley selbst auf Hager los und brachte einige Schläge sowie seine Spezialaktion Paradigm Shift an. Hager konterte aber mit seinem Ankle Lock, bis der Champion sich befreien konnte und flüchtete.

Backstage erklärte Moxley dann, dass er nach seiner verletzungsbedingten Auszeit wieder bereit für Action und "Blut" sei. In einem Match gegen Hager würde er dafür sorgen, dass dieser mit einer Trage aus der Halle gebracht werden müsse.

Hardy lehnt Angebot von Jericho ab

Auch zwei weitere frühere WWE-Stars standen sich erstmals gegenüber: So stellte Jericho Neuzugang Matt Hardy die Frage, ob er sich seiner Gruppierung Inner Circle anschließen wolle.

Hardy war vergangene Woche debütiert und hatte sich als Teilnehmer im Bloods & Guts Match zwischen The Elite und dem Inner Circle angekündigt. Dieses sollte ursprünglich in dieser Woche steigen, wurde wegen der Coronakrise und der diesbezüglich fehlenden Zuschauer in der Halle aber auf einen späteren Zeitpunkt verlegt.

In einem skurrilen Segment sprach Jericho dann zuerst zur Drohne Hardys, der sogenannten Vanguard-1. Als Hardy sich dann in den Ring teleportierte, bot Jericho ihm eine Rolle im Circle an, die Hardy jedoch ablehnte. Eine hitzige Diskussion entwickelte sich, bis Jerichos Lakai Sammy Guevara Hardy von hinten angriff.

Daraufhin rannten Cody Rhodes und Kenny Omega von The Elite in den Ring und schickten die Bösewichte in die Flucht. Hardy zeigte dann mit seiner "Delete"-Geste, was er von Jerichos Angebot hielt.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite:

Cody besiegt Jimmy Havoc

Darby Allin besiegt Kip Sapian

Jake Hager besiegt Chico Adams

Brodie Lee besiegt QT Marshall

AAA Mega Championship: Kenny Omega (c) besiegt Sammy Guevara