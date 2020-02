Wrestling-Legende The Undertaker hat ein erfolgreiches Comeback bei der Wrestling-Liga WWE gefeiert.

Im Rahmen der Saudi-Arabien-Show Super ShowDown trat der Deadman zum ersten Mal im Jahr 2020 beim Showkampf-Marktführer auf und leitete eine Fehde gegen AJ Styles ein, die höchstwahrscheinlich beim Jahreshöhepunkt WrestleMania gipfeln wird. (Die heißesten WrestleMania-Gerüchte)

Anzeige

Im ersten Match der Hauptshow kämpften in einem Gauntlet Match sechs Wrestler um die sogenannte Tuwaiq Trophy. In dieser Matchart beginnen zwei Kämpfer im Ring, nach einem erfolgreichen Pin fordert der Sieger den nächsten Wrestler, bis am Ende nur noch einer übrig bleibt.

Styles fordert Sieg nach Aufgabe

AJ Styles kam als Fünfter zum Ring und hatte gegen R-Truth, der das Match begonnen hatte, nur wenige Probleme. Als letztes sollte Rey Mysterio antreten, dieser wurde jedoch backstage von Styles' O.C.-Gefährten Karl Anderson und Luke Gallows abgefertigt.

Da Mysterio nicht zum Kampf antreten konnte, forderte Styles den Sieg via Aufgabe. Der Referee gab an, dass er zunächst bis 10 zählen müsse, erst dann würde der Sieg zählen. Während des Zählens wurden Anderson und Gallows jedoch von einer unbekannten Person angegriffen und ausgeknockt.

Die Kamera zeigte eine Person im schwarzen Mantel, die vorbei lief, dann erklang der berühmte Gongschlag des Undertaker. Der Taker marschierte zum Ring, stellte sich Styles entgegen und verpasste ihm den Chokeslam.

Der Pin ging durch, der Undertaker wurde als Sieger des Matches und der Tuwaiq Trophy angekündigt. Anschließend verließ er unter einem großen Feuerwerk die Halle.

Undertaker-Fehde als Belohnung für AJ Styles

WWE hatte bereits am Vortag bestätigt, dass der Taker sich in Saudi-Arabien aufhalte. Die Fehde mit Styles war laut übereinstimmenden Medienberichten seit Wochen geplant und dürfte in einem WrestleMania-Match gipfeln.

Der 54 Jahre alte Undertaker trat beim Jahreshöhepunkt im vergangenen Jahr nicht auf, 2020 will er seine beeindruckende Bilanz von 23:2 Mania-Siegen ausbauen. Zuletzt besiegte er dort 2018 WWE-Ikone John Cena.

Für Styles bedeutet das Match gegen den Undertaker eine Belohnung für herausragende Ringleistungen in den vergangenen Jahren. Mit 42 Jahren gehört er zwar ebenfalls bereits zu den Routiniers bei WWE, dennoch zeigt er im Ring nach wie vor allerhöchstes Niveau. Auch das Match gegen den Undertaker dürfte besser werden als dessen enttäuschende Matches in den vergangenen Jahren.

Die Ergebnisse von WWE Super ShowDown:

Kickoff Show: The O.C. besiegen The Viking Raiders

Tuwaiq Trophy Gauntlet Match: The Undertaker besiegt AJ Styles, R-Truth, Bobby Lashley, Andrade und Erick Rowan

SmackDown Tag Team Championship: The Miz und John Morrison besiegen The New Day (c) - TITELWECHSEL

Die Show ist im Gange, Ergebnisse und Bericht werden im Lauf des Abends upgedatet.