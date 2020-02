Samoa Joe entwickelt sich bei der Wrestling-Liga WWE zu einem Problemfall.

Der 40-Jährige wurde am Dienstag im Rahmen des WWE-Anti-Dopingprogramms suspendiert. Da es sein erster Verstoß gegen die "Wellness Policy" war, muss Joe 30 Tage pausieren. Das gab der Showkampf-Marktführer in einer kurzen Mitteilung bekannt.

Joe, der bürgerlich Nuufolau Seanoa heißt, fiel zuletzt mehrfach negativ auf.

Zuletzt von Verletzungen geplagt

In der vergangenen Woche soll er sich bei einem Werbedreh eine Kopfverletzung zugezogen haben. Bereits im vergangenen Herbst musste er wegen eines gebrochenen Daumens monatelang pausieren und fungierte in dieser Zeit als Kommentator der Wochenshow RAW. Erst Anfang des Jahres kehrte er in die Shows zurück und war zuletzt Teil der Fehde zwischen Seth Rollins und Kevin Owens.

Die Dopingsperre läuft Ende März aus, theoretisch könnte Joe beim Jahreshöhepunkt WrestleMania am 5. April also teilnehmen. Womöglich ist er Teil eines Multi-Men-Matches zwischen einem von Rollins und einem von Owens gewählten Team. (Die heißesten WrestleMania-Gerüchte)

In den vergangenen Wochen gab WWE mehrfach Suspendierungen aufgrund der firmeneigenen Anti-Doping-Politik bekannt. So muss United States Champion Andrade derzeit pausieren, bei der Saudi-Arabien-Show Super ShowDown am Donnerstag gibt er sein Comeback.

Im Dezember wurden Robert Roode und Primo Colon ebenfalls für 30 Tage suspendiert.