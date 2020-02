Die nächste große WWE-Show in Saudi-Arabien steht bevor.

Bei der Großveranstaltung Super ShowDown am 27. Februar (18 Uhr) steht die Rückkehr von Hall of Famer Goldberg im Mittelpunkt. Der Altmeister fordert Universal Champion "The Fiend" Bray Wyatt um dessen Gürtel heraus.

Auch Brock Lesnar ist in Riad mit von der Partie. Der WWE Champion trifft in einem weiteren Titelmatch auf Highflyer Ricochet. Auch das erst zweite Frauen-Match in dem arabischen Land ist angekündigt. Bayley verteidigt ihre SmackDown Women's Championship gegen Carmella oder Naomi.

Spannend zu beobachten wird sein, ob es wieder ein Abreisechaos in Saudi-Arabien gibt. Bei der letzten Show Crown Jewel im November 2019 startete das Flugzeug mit den Showkämpfern nicht wie geplant. Da der Flug in die USA 14 Stunden dauert, verpassten beinahe alle Wrestler die kommende Ausgabe der Wochenshow SmackDown. Als Ersatz traten fast nur Superstars der Nachwuchs-Show NXT auf.

Auch diesmal steigt SmackDown nur einen Tag nach der Show in Saudi-Arabien wieder auf US-amerikanischem Boden.

Die Match-Card für WWE Super ShowDown:

WWE Championship: Brock Lesnar (c) vs. Ricochet

WWE Universal Championship: "The Fiend" Bray Wyatt (c) vs. Goldberg

Steel Cage Match: Roman Reigns vs. King Corbin

SmackDown Women's Championship: Bayley (c) vs. Carmella oder Naomi

SmackDown Tag Team Championship: The New Day (c) vs. The Miz und John Morrison

RAW Tag Team Championship: Seth Rollins und Murphy (c). vs The Street Profits

Tuwaiq Trophy Gauntlet Match: AJ Styles vs. Rusev vs. R-Truth vs. Andrade vs. Erick Rowan vs. Bobby Lashley

WWE Super ShowDown live im TV und im Stream:

Super ShowDown beginnt am Donnerstag (27. Februar) um 18 Uhr und wird bei Sky Select und dem Streaming-Portal WWE Network übertragen.