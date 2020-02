Ende Januar attackierte WWE-Altmeister Randy Orton Rückkehrer Edge brutal mit zwei Stühlen, in der vergangenen Woche musste Matt Hardy dran glauben.

Bei der aktuellen Ausgabe der Wochenshow Monday Night RAW präsentierte sich die "Viper" nun brutal wie nie.

Eigentlich hatte die Wrestling-Liga ein No Holds Barred Match zwischen Hardy und Orton angesetzt. Hardy erklärte jedoch, dass ihm die WWE-Ärzte keine Freigabe für ein Match gegeben hätten und forderte eine Entschuldigung für Ortons Attacke gegen Edge. Dieser entschuldigte sich tatsächlich und bezeichnete Edge als seinen Bruder. Orton verließ nachdenklich den Ring, kehrte jedoch zurück und attackierte Hardy erneut.

Orton attackiert Hardy brutal

Mithilfe eines Stuhls ging er auf den älteren Bruder von Jeff Hardy los, vor dem "Con-Chair-To" (Schlag mit einem Stuhl auf den Kopf, der ebenfalls mit einem Stuhl eingeklemmt ist) zögerte er jedoch. Orton entschuldigte sich auch bei Hardy, beförderte ihn nach draußen, entriss ihm seine Nackenstütze und hämmerte ihm den Stuhl auf den Kopf. Zuvor hatte er Hardy auf die Stahltreppe gelegt.

Hardy wurde mit einer Trage abtransportiert und dürfte aus den Shows geschrieben werden, sein Vertrag bei WWE läuft angeblich in Kürze aus. Damit fokussiert sich die Fehde wieder auf Orton vs. Edge. Der Hall of Famer war seit dem Angriff auf ihn Ende Januar nicht mehr im TV zu sehen.

SPORT1 fasst die weiteren Highlights zusammen:

- Bei WrestleMania trifft Charlotte Flair auf NXT Champion Rhea Ripley, in der Nacht auf Montag nahm die Royal-Rumble-Siegerin die Herausforderung Ripley bei der Show NXT TakeOver: Portland an. Flair erklärte, dass sie Ripley bei Mania demütigen werde und ihr zeige, dass sie nicht so toll sei, wie sie gemacht werde.

- Die Herausforderin für RAW Women's Champion Becky Lynch wird derweil bei der Großveranstaltung Elimination Chamber gekürt. Dort kämpfen Shayna Baszler, Natalya, Asuka, Sarah Logan, Ruby Riott und Liv Morgan um ein Titelmatch bei WrestleMania. Lynch rekapitulierte die Biss-Attacke von Baszler in der vergangenen Woche und bezeichnete die Newcomerin als Tier, das sie erledigen wolle.

Die frühere MMA-Kämpferin erklärte, dass sie als Favorit in das Chamber-Match gehe und anschließend den Titel von Lynch stehlen wolle. Zuvor habe sie allerdings noch jede Menge Sachen für Lynch geplant.

- WWE Champion Brock Lesnar trifft bei Mania bekanntlich auf Rumble-Sieger Drew McIntyre. Bei RAW lieferte sich der Schotte ein Rededuell mit Lesnars Manager Paul Heyman. Heyman schickte dann Altmeister MVP heraus, der sich in der vergangenen Woche mit McIntyre angelegt hatte. McIntyre hatte allerdings keine Probleme und gewann schnell.

- Seth Rollins hielt mit seinen "Jüngern" Murphy und AOP eine Art Predigt ab. Der "Monday Night Messiah" erklärte, dass Phase 1 mit dem Sieg über Kevin Owens, Samoa Joe und den Viking Raiders nun abgeschlossen sei. Phase 2 sei nun, die Schwächeren auszuschalten und sie auszurotten. Sollten sich weitere WWE-Superstars gegen sie wenden, würden sie die Konsequenzen spüren. Weiter kam Rollins jedoch nicht, Owens verpasste ihm den Stunner und knockte ihn aus.

Im Main Event zwischen Owens und den Viking Raiders gegen Murphy und AOP sorgte Rollins dann für eine Disqualifikation, als er KO attackierte. Die Street Profits kamen jedoch zur Hilfe und überwältigten Rollins' Gefährten.

- AJ Styles - der angeblich bei WrestleMania gegen den Undertaker kämpfen soll - gab sein Comeback nach einer im Rumble-Match zugezogenen Schulterverletzung. Styles lobte sich über alle Maßen und bezeichnete sich als größten Superstar der WWE-Geschichte.

Als Ricochet dazu kam, wurde er von Styles beleidigt - im Match selbst war der Herausforderer von Lesnar bei der Saudi-Arabien-Show Super ShowDown (27. Februar) dann seinem Gegner deutlich überlegen. Gegen Styles' OC-Kollegen Karl Anderson siegte er souverän.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW:

Aleister Black besiegt Erick Rowan

WWE 24/7 Championship: Riddick Moss (c) besiegt R-Truth und Mojo Rawley

Drew McIntyre besiegt MVP

Angel Garza und Bobby Lashley besiegen Rusev und Humberto Carrillo

Kairi Sane besiegt Natalya

Ricochet besiegt Karl Anderson

Kevin Owens und The Viking Raiders besiegen Murphy und AOP via Disqualifikation