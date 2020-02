Die Wrestling-Liga WWE hat ihre dritten Neuzugänge in ihre Hall of Fame bekannt gegeben.

Während der Wochen-Show Friday Night SmackDown gaben die Bella Twins im Talk-Segment "A Moment of Bliss" ihre Einführung in die Ruhmeshalle bekannt. Die Zeremonie steigt diesmal drei Tage vor dem Jahreshöhepunkt WrestleMania am 2. April. Bereits im Dezember gab WWE bekannt, dass Batista und die nWo (New World Order) um Showkampf-Ikone Hulk Hogan ebenfalls 2020 in die Hall of Fame eingeführt werden.

Die Bella Twins Nikki und Brie Bella (beide 36) gaben ihr Debüt in der Wrestling-Liga 2008 und sind beide ehemalige Divas Champions. Nikki ist mit 301 Tagen Titel-Regentschaft sogar der am längsten amtierende Divas Champion in den USA. Beide sind seit 2013 auch Stars der Reality-TV-Show "Total Divas" und des Spin-offs "Total Bellas".

Auch als Unternehmer haben sich die Zwillinge hervorgetan, beide haben einen Podcast namens "The Bellas Podcast" und sind als prominentes Geschwister-Paar in den USA der Wrestling-Liga längst entwachsen.

Nikki und Brie Bella derzeit schwanger

Immer wieder setzte es Kritik an den Bellas, da sie das Image der "Divas" bei WWE entscheidend prägten und im Ring selten Glanzleistungen zeigten. Nach ihrem langsamen Rückzug aus der Showkampf-Branche begann ein Wandel mit der sogenannten Women's Revolution, auch der Divas-Titel wurde längst in Women's Championship umbenannt.

Nikki bestritt ihr letztes Match im Jahr 2018 gegen Ronda Rousey, wegen einer Nackenverletzung musste sie danach ihre Karriere beenden. Auch Brie war 2018 letztmals im Ring zu sehen, sie hat ein gemeinsames Kind mit WWE-Partner Daniel Bryan.

Nikki war bis 2017 mit WWE-Legende John Cena verlobt, mittlerweile ist sie mit dem russischen Tänzer Artem Chigvintsev verlobt. Sowohl Nikki als auch Brie sind derzeit schwanger, beide verkündeten die frohe Nachricht Ende Januar 2020.