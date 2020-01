Es war die erste große Live-Show des WWE-Jahres - und die weltgrößte Wrestling-Liga setzte dort gleich mehrere Ausrufezeichen.

Bei der TV-Sendung Friday Night SmackDown gab es eine ganze Reihe von Comebacks und weitere große Entwicklungen. Der Hype für die traditionelle Großveranstaltung Royal Rumble am 26. Januar 2020 nimmt spürbar Fahrt auf.

The Fiend und The Usos greifen in Hauptkampf ein

Ein chaotischer Hauptkampf zwischen Roman Reigns und Daniel Bryan sowie King Corbin und Dolph Ziggler endete nicht nur mit dem ersten Ring-Auftritt der Horror-Figur The Fiend seit Ende 2019 - das Alter Ego von Universal Champion Bray Wyatt attackierte seinen Rumble-Herausforderer Bryan.

Auch Jimmy und Jey Uso feierten ihr Comeback nach mehrmonatiger Pause und retteten ihrem Onkel Reigns, als dessen Rivalen Corbin und Ziggler ihn ein weiteres Mal in Handschellen legte und - wie schon im vergangenen Monat geschehen - mit Hundefutter übergießen und demütigen wollten.

Die Usos waren zuletzt im Juli zu sehen gewesen, danach hatte WWE die beiden aus den Shows abgezogen, nachdem Jimmy Uso zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate wegen eines mutmaßlichen Alkohol-Vorfalls verhaftet worden war. Nachdem Jimmy Uso nun aber überraschend vom Vorwurf einer Alkoholfahrt freigesprochen war, war der Weg für die Rückkehr frei. Neben den Usos war auch Jimmys Ehefrau Naomi von WWE "off the road" genommen worden.

Auch Sheamus und John Morrison feiern Comeback

Zurück sind außerdem der langzeitverletzte Sheamus, der sich mit einer Attacke auf Shorty G (alias Chad Gable) wieder einführte ...

... und der im vergangenen Jahr nach acht Jahren wieder verpflichtete John Morrison.

Morrison war beteiligt an einer weiteren großen Story-Entwicklung, einem sich andeutenden "Heel Turn" von The Miz: Miz attackierte nach einer Niederlage gegen Kofi Kingston von The New Day seinen Gegner und beschimpfte wütend die Fans, dass sie ihn zuletzt ausgebuht hätten. Die Kommentatoren stellten es so dar, als ob Miz durch seine jüngste Fehde gegen Bray Wyatt aus der Fassung gebracht worden wäre.

Später, als eine Interviewerin von WWE an Miz' Kabinentür klopfte, um ein Interview mit ihm zu führen, öffnete Morrison die Tür und teilte mit, dass Miz nichts mehr zu sagen hätte.

Morrison hatte bei WWE zwischen 2007 und 2009 ein populäres Tag Team mit Miz gebildet - eine Reunion scheint bevorzustehen.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 3. Januar 2020:

Dana Brooke & Lacey Evans besiegen Bayley & Sasha Banks, Alexa Bliss & Nikki Cross

Shorty G besiegt Dash Wilder

Kofi Kingston besiegt The Miz

Otis besiegt Drew Gulak

Braun Strowman besiegt Cesaro

Daniel Bryan & Roman Reigns vs. King Corbin & Dolph Ziggler - No Contest