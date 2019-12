Es ist die letzte Großveranstaltung des WWE-Jahres - und noch einmal eine besonders spektakuläre.

Bei TLC (Tables, Ladders & Chairs) stehen die gleichnamigen, zu Beginn des Jahrtausend von den Hardy Boyz und deren Rivalen Edge und Christian sowie den Dudley Boyz populär gemachten Matches im Mittelpunkt: Der Einsatz von Tischen, Leitern und Stühlen ist erlaubt, entsprechend wild geht es in den Kämpfen regelmäßig zu.

Bereits fix ist ein TLC Match zwischen Roman Reigns und King Corbin, der seinen Rivalen im Vorfeld mit einer Hundefutter-Attacke gedemütigt hat. In Planung soll laut Wrestling Observer außerdem ein Tag-Team-Duell der Frauen zwischen Becky Lynch und Charlotte Flair sowie den Kabuki Warriors Asuka und Kairi Sane um die Tag-Team-Titel der Warriors sein.

Das wichtigste Titelmatch des Abends: Bray Wyatt - diesmal anscheinend nicht als The Fiend - setzt seinen Universal Title gegen The Miz aufs Spiel.

SPORT1 gibt den Überblick über die Matches bei TLC und wie die Show zu verfolgen ist.

Die Match-Card:

TLC Match: Roman Reigns vs. King Corbin

WWE Universal Title Match: The Fiend (c) vs. The Miz

WWE SmackDown Tag Team Title Match: The New Day (c) vs. The Revival

WWE TLC (Tables, Ladders & Chairs) 2019 im TV und Livestream:

Datum und Uhrzeit: Nacht vom 15. auf 16. Dezember, 1 Uhr (Kickoff-Show: 0 Uhr)

TV: Sky Select

Livestream: WWE Network