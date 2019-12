Bei den Survivor Series kämpfte er auf Augenhöhe mit Topstar Roman Reigns, vergangene Woche verpasste er Adam Cole einen denkwürdigen Mega-Check ins Publikum - nun ist Keith Lee der nächste Coup gelungen.

Im Hauptkampf der dieswöchigen Episode der WWE-Show NXT pinnte der Durchstarter Champion Cole und bugsierte sich damit ins Titelrennen des Drittkaders.

Anzeige

Lee hatte sich zu Beginn der Sendung mit Cole und seiner Undisputed Era angelegt und sie aus dem Ring vertrieben, was in einem Sechs-Mann-Tag-Team-Match am Ende der Show mündete (So lief die parallel zu WWE NXT laufende Ausgabe von AEW Dynamite).

Keith Lee wehrt Finn Balor ab und pinnt Adam Cole

Zusammen mit Tommaso Ciampa und Dominik Dijakovic traf Lee auf Cole und dessen Era-Kollegen Roderick Strong und Kyle O'Reilly und entschied es am Ende mit dem von Bill Goldberg bekannten Jackhammer gegen Cole für sich.

Finn Balor hatte sich zuvor in das Match eingemischt und war (wie schon in der Vorwoche) sowohl auf Cole als auch Ciampa losgegangen, gegen Lee aber hatte er kein Rezept und steckte von ihm eine Spirit Bomb ein.

Letztlich betrat Ringlegende William Regal, der bei NXT als General Manager agiert, die Bühne und verkündete: Lee, Balor und Ciampa werden kommende Woche gegeneinander antreten, der Sieger wird ein Titelmatch gegen Cole in der Woche darauf bekommen. An diesem Tag steigt auch ein Damentitelmatch zwischen Champion Shayna Baszler und ihrer Top-Herausforderin Rhea Ripley - die in dieser Woche Opfer einer Attacke der Weggefährtin von Ronda Rousey wurde.

Die Ergebnisse von WWE NXT am 4. Dezember 2019:

Killian Dain besiegt Pete Dunne

NXT Women's Championship Match: Shayna Baszler (c) besiegt Xia Li

The Forgotten Sons besiegen Adrian Alanis & Leon Ruff

Matt Riddle besiegtz Kassius Ohno

Kushida besiegt Cameron Grimes

Dominik Dijakovic, Keith Lee & Tommaso Ciampa besiegen The Undisputed Era