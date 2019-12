Im Frühjahr 2017 formulierte Andrade im Gespräch mit SPORT1 ein ehrgeiziges Ziel.

Er wolle "bei WWE an das Erbe von Eddie Guerrero anknüpfen", sagte der heute 30-Jährige damals bei einem Ortstermin im Trainingszentrum der Liga in Orlando.

Nun hat der Mexikaner den nächsten Schritt in diese Richtung gemacht: Bei einer Live-Show im Madison Square Garden in New York gewann er am zweiten Weihnachtstag seinen ersten Hauptkader-Titel.

Andrade (bürgerlicher Name: Manuel Alfonso Andrade Oropeza) besiegte Rey Mysterio und entthronte ihn damit als US Champion - drei Tage nach Ausstrahlung der aktuellen Episode der TV-Show Monday Night RAW, bei der Mysterio seinen Gürtel noch gegen Seth Rollins verteidigt hatte.

Der neue Titelträger besiegte Mysterio, den alten Rivalen des 2005 früh verstorbenen Idols Guerrero, mit seinem Finisher, dem Hammerlock DDT.

Andrade ist Wrestler in dritter Generation, sein Großvater trat in Mexiko als El Moro an, sein Vater als Brillante. Andrade folgte ihren Spuren und wurde in seinem Heimatland und bei NJPW in Japan als maskierter La Sombra (Der Schatten) bekannt, ehe er 2015 bei WWE unterschrieb.