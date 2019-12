Die weltgrößte Wrestling-Liga WWE hat sich von Sin Cara getrennt.

Wie das Showkampf-Unternehmen bekannt gab, wurde der Vertrag des 42-Jährigen aufgelöst. Wie üblich wünschte WWE Sin Cara viel Glück für die Zukunft.

"Ich habe heute meine Entlassung von WWE gewährt bekommen. Danke an das WWE-Universum, es war ein fantastisches Abenteuer", twitterte Sin Cara.

Die Entlassung kommt überraschend, da Medienberichten zufolge WWE derzeit keinen Mitarbeitern kündigen will, um sie nicht an die neue Konkurrenzliga AEW zu verlieren.

In der Nacht auf Samstag besuchte Sin Cara laut Pro Wrestling Sheet die MMA-Liga Combate America und den früheren WWE-Wrestler Alberto El Patron (Alberto Del Rio). Dabei schloss er einen Wechsel ins Mixed Martial Arts nicht aus.

Seit 2009 unter Vertrag

Jorge Arias - wie der mexikanischstämmige Texaner eigentlich heißt - hatte Mitte November in einem offenen Brief eine Entlassungsbitte an die Liga gerichtet und darin festgehalten, dass er bei WWE nicht die Gelegenheit bekommen habe, sich zu beweisen. Er wolle daher neue Wege gehen. Er sei WWE dankbar, fühle sich aber "als Athlet und Talent unter Wert verkauft."

Der 42 Jahre alte Arias - vor seiner WWE-Zeit bekannt als Incognito - steht seit 2009 unter Vertrag, 2011 debütierte er im WWE-Hauptkader. Arias war der zweite Sin Cara nach dem Original Luis Urive, der vorher in Mexiko als Mistico ein Topstar war, bei WWE aber nicht an die Erfolge dort anknüpfen konnte.

Harper und Kanellis müssen bei WWE bleiben

Sin Cara ist der vierte Wrestler, der WWE in diesem Jahr um seine Entlassung bittet. Tye Dillinger - jetzt als Shawn Spears bei AEW - bekam sie gewährt, Luke Harper und Mike Kanellis dagegen bekamen die kalte Schulter gezeigt. Sin Cara (wörtlich übersetzt: ohne Gesicht) wurde zuletzt nur spärlich eingesetzt und verlor seine wenigen Matches meist klar.

Seine beste Zeit erlebte er zwischen 2014 und 2016, als er mit Kalisto die Lucha Dragons bildete und die Tag-Team-Gürtel des NXT-Kaders hielt, sein einziges Titelgold bei WWE.