Die letzte der vier traditionellen Großveranstaltungen von WWE rückt näher: Nach dem Royal Rumble, WrestleMania und dem SummerSlam steigt am Sonntag, den 24. November die Survivor Series.

Die Veranstaltung findet in Rosemont statt, einem Vorort von Chicago, der Heimatstadt des soeben von Partnersender Fox als "Analysten" der WWE-Sendung Backstage präsentierten CM Punk.

Anzeige

Spekulationen, dass der frühere Topstar der Liga, der sich mit ihr dann böse zerstritten hatte, an dem Ort, an dem die WWE-Fans jahrelang nach ihm gerufen haben, ebenfalls in irgendeiner Form auftauchen könnte, sind die logische Folge. WWE hat sich bislang nicht gegen sie gewehrt - aber sie auch nicht aktiv geschürt. Es bleibt abzuwarten, was passiert (CM Punk mit Comeback bei WWE - alle Hintergründe).

Im Mittelpunkt der Show steht diesmal die Fehde der Hauptkader RAW und SmackDown mit den aufstrebenden Stars von NXT, es gibt eine ganze Reihe von Kämpfen, bei denen die Roster-Grenzen überschritten werden - darunter zwei traditionelle Elimination Matches zwischen den Frauen und Männern der drei Roster. In den beiden großen Titelmatches treffen WWE Champion Brock Lesnar auf Rey Mysterio und Universal Champion The Fiend auf Daniel Bryan.

Die Match-Card:

WWE Title Match: Brock Lesnar (c) vs. Rey Mysterio

WWE Universal Title Match: The Fiend (c) vs. Daniel Bryan

Elimination Match: Team RAW (Seth Rollins, Drew McIntyre, Kevin Owens, Randy Orton & Ricochet) vs. Team SmackDown (Roman Reigns, King Corbin, Braun Strowman, Mustafa Ali & Shorty G) vs. Team NXT

Elimination Match: Team RAW vs. Team SmackDown (Sasha Banks, Nikki Cross, Lacey Evans, Carmella & Dana Brooke) vs. Team NXT

Non Title Match: Becky Lynch (RAW) vs. Bayley (SmackDown) vs. Shayna Baszler (NXT)

Non Title Match: The Viking Raiders (RAW) vs. The New Day (SmackDown) vs. The Undisputed Era (NXT)

Non Title Match: AJ Styles (RAW) vs. Shinsuke Nakamura (SmackDown) vs. Roderick Strong (NXT)

WWE Survivor Series 2019 im TV und Livestream:

Datum und Uhrzeit: Nacht vom 24. auf 25. November, 1 Uhr (Kickoff-Show: 23 Uhr)

TV: Sky Select

Livestream: WWE Network