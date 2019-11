Ein WWE-Kommentator übt bei Twitter öffentliche Kritik an einem eigenen Kollegen - der erklärtermaßen an einer bipolaren Störung und Depressionen leidet.

Ein brisanter Tweet von Corey Graves über Mauro Ranallo hat am Rande der WWE Survivor Series 2019 für großen Wirbel gesorgt. Ranallo, englischsprachiger Hauptkommentator der Shows des Drittkaders NXT, löschte nach der Kritik seinen Twitter-Account und fehlte bei der Traditionsveranstaltung am Sonntag.

Über Graves ergoss sich danach ein Sturm der Kritik in den sozialen Medien, der auch aus Ranallos Umfeld befeuert wurde. Graves wiederum behauptet, Opfer einer Falschdarstellung zu sein.

Was war passiert?

Corey Graves kritisiert Mauro Ranallo öffentlich

Los ging die Affäre in der Nacht zum Sonntag, während der NXT-Show TakeOver: War Games. Ranallo kommentierte sie - und Graves, der bei der Freitagsshow SmackDown am Pult sitzt, sah sich veranlasst, öffentliche Kollegenschelte zu betreiben.

"Nur fürs Protokoll, Leute: Ich weiß, dass man es nicht merkt, aber am Kommentatorenpult sitzen tatsächlich ein WWE-Hall-of-Fame-Mitglied und ein früherer World Champion von ROH (eine kleinere US-Wrestling-Liga, d. Red.). Ich könnte mir vorstellen, dass die auch was zu sagen hätten", schrieb der 35 Jahre alte Ex-Wrestler, der in der Independent-Szene als Sterling James Keenan aktiv war.

Die offensichtliche Botschaft: Graves attestierte Ranallo, seinen Co-Kommentatoren Beth Phoenix und Nigel McGuinness zu wenig Raum zu geben. In einem weiteren Tweet merkte er noch an, dass der für seine Popkultur-Referenzen bekannte Ranallo "viel zu viele" Anspielungen auf die Rapszene in Chicago fallen ließ.

Graves äußerte damit oft gehörte Kritikpunkte an dem 49 Jahre alten Ranallo, den manche Fans zu quirlig und "nerdig" finden, der von vielen anderen aber genau dafür enorm geschätzt wird.

Mauro Ranallo kommentiert Shows von WWE, aber auch Box- und MMA-Events © Getty Images

Ranallo hatte WWE fast verlassen - angeblich wegen JBL

Geschmackssache und an sich Tagesgeschäft, sich mit solcher Kritik auseinanderzusetzen - von einem Kollegen allerdings, in aller Öffentlichkeit geäußert, hat die Angelegenheit aber natürlich eine völlig andere Tragweite.

Hinzu kommt Ranallos persönliche Geschichte: Der bei vielen WWE-Fans sehr beliebte und auch als Box- und MMA-Kommentator profilierte Kampfsport-Experte geht offen damit um, dass er psychisch krank ist - und unsensibler Umgang mit ihm unter WWE-Kollegen war schon einmal größeres Thema.

2017 fehlte Ranallo WWE wochenlang und hatte sich mit WWE bereits auf eine Trennung geeinigt - ehe er dann doch wieder anheuerte und sich fortan auf NXT beschränkte. Der "Bipolar Rock 'n' Roller" hatte einen Depressionsschub bekommen und nach übereinstimmenden Medien- und Kollegenberichten hatte öffentliche Kollegenkritik von John Bradshaw Layfield daran mindestens einen Anteil.

Ranallo wies die Berichte damals zurück und erklärte knapp, die Sache hätte "nichts mit JBL zu tun", die allgemeine Ansicht jedoch ist, dass das eine Schutzbehauptung war, um die Wogen zu glätten. Unter anderem hatte Ranallos guter Freund und MMA-Kommentatorenkollege Bas Rutten mit heftiger öffentlicher Kritik an JBL nahegelegt, dass sehr wohl was an der Sache dran war.

Bei Survivor Series abwesend

Die aktuelle Situation scheint sich nun ähnlich entwickelt zu haben: Ranallo löschte am Wochenende seinen Social-Media-Account und fehlte trotz gegenteiliger Ankündigung bei den Survivor Series, WWE begründete es mit Stimmproblemen, die ihn nach TakeOver ereilt hätten (2017 hatte WWE Ranallos Abwesenheit mehrfach mit später als falsch erwiesenen Angaben erklärt).

Auch nun ergreift ein Kollege Ranallos aus dem MMA-Bereich für ihn Partei. Ranallos Freund und Manager Frank Shamrock (Adoptivbruder des früheren WWE-Stars Ken Shamrock) rieb Graves einen eigenen Tweet unter die Nase, den er zuvor abgesetzt hatte: "Die sozialen Medien haben zu viele von euch daran gewöhnt, dass man andere Menschen herabsetzen kann, ohne dafür aufs Maul zu bekommen", hatte Graves Rapper Ice-T zitiert.

Der Wrestling Observer berichtet, dass Ranallo und Shamrock am Sonntag die Szenerie verärgert verlassen hätten, Ranallo würde aber in der Nacht zum Donnerstag, bei der nächsten NXT-Show, wieder im Einsatz sein. WWE soll sauer auf Graves sein, dennoch war er bei den Series dabei.

Graves, dessen Social-Media-Verhalten nicht zum ersten Mal im Fokus steht, hat sich mittlerweile mit mehreren neuen Tweets zu Wort gemeldet, er schrieb auch Shamrock und Observer-Chef Dave Meltzer mit persönlichen Vorwürfen der Falschdarstellung an.

Inwiefern sie die Sache falsch dargestellt hätten, hat er bis jetzt nicht näher ausgeführt. Und unabhängig davon, was genau sich hinter den Kulissen abgespielt hat: Die Frage, warum sich Graves bei dieser Vorgeschichte mit öffentlicher Kollegenkritik an Ranallo hervortun muss, stellt sich weiterhin.