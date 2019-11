Ein Hauch von "Fall Tönnies" in der Showkampf-Welt: Wrestling-Legende Jim Cornette ist wegen eines fragwürdigen Afrika-Witzes in die Kritik geraten.

Die Showkampf-Liga NWA hat sich für die Bemerkung entschuldigt und sie nachträglich aus der Aufzeichnung der Show entfernt, die Cornette als Kommentator begleitet hatte.

Anzeige

"Mit Fried Chicken durch Äthiopien"

Cornette - WWE-Fans der Neunziger bekannt als Manager der verstorbenen Legenden Yokozuna, Owen Hart, The British Bulldog und Vader - war für die Old-School-Webshow "Powerrr" im Einsatz (deren Debüt auch von Cornettes früherem Weggefährten Dwayne "The Rock" Johnson lobend erwähnt wurde).

Im dieswöchigen Hauptkampf traf Champion Nick Aldis auf den früheren WWE-Wrestler Trevor Murdoch, den Cornette wiefolgt umschrieb: "Er ist der einzige Mann, den ich kenne, der sich einen Eimer Fried Chicken auf den Rücken schnallen und mit einem Moped durch Äthiopien fahren kann."

Diese Pointe spielte zum einen auf die wiederkehrenden Hungersnöte in dem afrikanischen Land an, zum anderen auf ein rassistisches Stereotyp, das in der amerikanischen Kulturgeschichte tief verankert ist.

Hühnchen-Klischee - auch Tiger Woods ärgert sich schon

Die Vorliebe von Afroamerikanern für frittiertes Hähnchen ist ein Klischee, das seinen historischen Kern in der Ära der Sklaverei hat, in der den meisten schwarzen Sklaven in Amerika nur die Aufzucht von Hühnern als Viehhaltung erlaubt war.

Die herablassende Darstellung von Afroamerikanern als tumbe "Hühnchenfresser" entwickelte sich zu einer gängigen Schablone, beispielsweise in den rassistischen "Minstrel Shows", in der sich Weiße zur Belustigung des weißen Publikums schwarz anmalten. Das Klischee ist vergleichbar damit, wenn Deutsche Türken auf das Thema Döner reduzieren oder Italiener als "Spaghetti-Fresser" abwerten.

Auch im Sport gab es schon Ärger deswegen: 2013 setzte sich der spanische Golfer Sergio Garcia mit einer Einladung von Rivale Tiger Woods zu "Fried Chicken" in die Nesseln - wohl ohne die Implikationen zu kennen. Woods nannte das "falsch, verletzend und eindeutig unangemessen", Garcia bat um Entschuldigung.

NWA bittet um Entschuldigung

Cornettes fragwürdiger Spruch sorgte nun ebenfalls für einen Sturm der Kritik auf Twitter (plus die üblichen Anschlussdiskussionen, ob der Wirbel nicht übertrieben sei). Die NWA - deren Präsident Smashing-Pumpkins-Sänger und Wrestling-Fan Billy Corgan ist - reagierte, veröffentlichte und schnitt die Webshow neu. "Ein Performer von uns hat Kommentare geäußert, die einige Nutzer beleidigend fanden", schrieb Liga-Vize David Lagana: "Wir bedauern diesen Fehler sehr und bitten um Entschuldigung."

Kuriose Randnotiz: Ein aufmerksamer Twitter-User wies darauf hin, dass Cornette den Witz praktisch wortgleich schon einmal als Kommentator einer WWE-Show in den Neunzigern gemacht hatte.

Generell hat sich Cornette - legendär vor allem als Manager des Midnight Express, des wohl größten Tag Teams der achtziger Jahre - immer wieder als extrem streitbarer Typ hervorgetan und ist auch nicht zum ersten Mal in der Kritik. Auch verschiedene Wrestler hatten ihm schon vorgeworfen, in abwertenden Klischees mit ihnen gesprochen zu haben. Der 58-Jährige aus Kentucky ist dabei übrigens Anhänger der Demokraten und kritisiert in den sozialen Medien immer wieder US-Präsident Donald Trump.

Jim Cornette stand öfter für Kontroversen

Als Promoter der früheren regionalen Liga Smokey Mountain Wrestling (SMW) spielte Cornette einst richtig hemmungslos mit rassistischen Klischees. Das afroamerikanische Tag Team The Gangstas (New Jack und Mustafa Saed) provozierte das konservative Südstaaten-Publikum mit zahlreichen Anspielungen auf historische und damals aktuelle Rassen-Themen - in Verbindung mit Redneck-Sterotypen.

Mustafa Saed und New Jack (am Mikro) bildeten bei SMW die Gangstas © WWE Network

Unter anderem bestanden sie zeitweise darauf, ihre Matches schon gewonnen zu haben, wenn der Ringrichter beim Pinfall bis zwei statt drei gezählt hatte - als bevorzugende "Affirmative Action" wegen ihrer Hautfarbe. Auch Bezüge auf den Mordprozess gegen O.J. Simpson und höhnisches Posieren mit Fried Chicken und Wassermelonen gehörten zum Repertoire.

Kontrovers war das alles schon damals - in heutigen Zeiten erscheinen solche Auftritte undenkbar.