Deutsche Wrestling-Fans aufgepasst: Die Wrestling-Liga WWE gastiert auch im kommenden Jahr mit dem Kader von Monday Night RAW in Deutschland. Das verkündete WWE am Dienstag.

Demnach findet am 13. Mai 2020 eine Show in der Westfalenhalle in Dortmund statt. Einen Tag später ist der Kader in der Arena Leipzig in Leipzig zu Gast.

Vier Shows in Deutschland

Aktuell befindet sich WWE auf großer Europa-Tour. Ab Mittwoch richten sich dann alle Augen der WWE-Fans auf die Bundesrepublik.

Bis einschließlich Samstag steigen die Wrestler viermal in Deutschland in den Ring und kämpfen in Erfurt, Mannheim, Regensburg und Düsseldorf.