Der zweiteilige Draft von WWE ist abgeschlossen.

Nach Runde 1 bei Friday Night SmackDown, Runde 2 bei Monday Night RAW, einigen Online-Ergänzungen und dem nachträglichen Trade von Alexa Bliss und Nikki Cross sind alle Wrestlerinnen und Wrestler verteilt, die WWE verteilen wollte.

Nicht alle jedoch haben eine Heimat gefunden, wofür es unterschiedliche Gründe gibt: Verletzungen, Story-Pläne und auch Disziplinar-Maßnahmen.

SPORT1 erklärt die Situation der "Free Agents" - und gibt den Überblick über die neuen RAW und SmackDown-Kader.

- Cain Velasquez:

Beim frisch verpflichteten Ex-UFC-Star, der Brock Lesnar am Ende des Monats um den WWE-Titel herausfordern wird, dürfte bewusst offen gelassen offen worden sein, wo er sich danach einordnen wird - zur Steigerung der Spannung und womöglich auch, weil WWE das selbst noch gar nicht ausgeplant hat.

- The Usos und Naomi:

Was machen eigentlich Jimmy und Jey Uso, langjährige Pfeiler der Tag-Team-Division? Nachdem die beiden Neffen von Roman Reigns beim Draft außen vor blieben, kam heraus, dass kein Zufall ist, dass die beiden kein Match mehr bestritten haben, seit Jimmy Uso im Juli zum zweiten Mal in diesem Jahr wegen eines Alkohol-Vorfalls verhaftet wurde.

Der Wrestling Observer berichtet, dass WWE die beiden danach ebenso bewusst "off the road" genommen hat wie Jimmys Ehefrau Naomi und es auch nach dem Draft dabei bleibt. Die Usos haben erst im April einen neuen Fünf-Jahres-Vertrag unterschrieben, es sieht aber so aus, als hätte speziell Jimmy persönliche Probleme zu lösen, ehe er wieder einen Ring betritt.

- Cesaro:

Der Schweizer ist ein arrivierter Ringfuchs, dessen Talent bei RAW zuletzt eher brach lag. Zuletzt absolvierte er einen Gastauftritt beim Europa-Kader NXT UK gegen die deutsch-russische Hoffnung Ilja Dragunov, gut möglich, dass er sich für längere Zeit in der NXT-Welt einreiht, in der er sich eher verwirklichen kann und wo er weiter mit seinen alten Weggefährten aus dem deutschsprachigen Raum arbeiten und ihnen mit seinem Bekanntheitsvorsprung helfen könnte.

Schon dort sind Finn Balor, Breezango und die ungedrafteten Cruisergewichte um Lio Rush, die jetzt bei NXT angedockt sind. Mike Kanellis ist mit der Perspektive offensichtlich unzufrieden und hat um seine Entlassung gebeten.

- AOP:

Offensichtlich steckt eine geplante Story hinter der Nicht-Berücksichtigung des Tag Teams AOP, die sich seit einigen Wochen in Videosegmenten als zwielichtige Schläger inszenieren, die beklagen, dass WWE nicht den Mut hat, sie auf ihre Stars loszulassen. Akam und Rezar werden sich aller Voraussicht nach bei RAW einsortieren, die schon durch ein weiteres Online-Video fortgesetzte Story trägt die klar erkennbare Handschrift des dort verantwortlichen Paul Heyman.

- Luke Harper:

Im Frühjahr bat er aufgrund mangelnder Perspektive um seine Entlassung und bekam sie nicht, vor einem Monat folgte dann die überraschende Rückkehr an der Seite seines langjährigen Partners Erick Rowan. Wie seine Fans schon früh befürchten mussten, handelte es sich dabei aber nur um ein kurzes Kapitel in der Fehde zwischen Rowan und Roman Reigns. Rowan wurde nun ohne Harper zu RAW verfrachtet, Harper blieb dabei unerwähnt und ist wieder im Niemandsland. Alles deutet auf eine Trennung hin, wenn der Vertrag 2020 endgültig ausläuft.

- Die Alt- und Teilzeit-Stars:

John Cena, der Undertaker, Bill Goldberg: Sie sind zwar alle immer noch ab und zu bei WWE zu sehen, aber nur sehr unregelmäßig. Die Liga wollte den Fans wohl nicht zu viel Appetit auf häufigere Auftritte machen. Im Ausklang begriffen ist wohl die Karriere von Riese The Big Show, der seit einer Verletzung Ende 2018 nicht mehr im Ring zu sehen war und stattdessen demnächst in einer Sitcom sich selbst spielt. Ronda Rousey befindet sich nach wie vor im von ihr selbst so genannten "Schwängerungs-Urlaub", ohne dass es weitere Neuigkeiten zu ihrem Status gibt.

- Die Langzeit-Verletzten:

Der nach WrestleMania groß in Szene gesetzte Lars Sullivan pausiert nach wie vor wegen einer nie offiziell verkündeten, schweren Beinverletzung. Langausfälle sind auch Sheamus (Gehirnerschütterungs-Probleme), Nia Jax (doppelte Kreuzband-OP im Frühjahr), Ruby Riott (mehrere Schulter-OPs seit Frühjahr), Ember Moon (Knöchel oder Achillessehne) und der zuletzt wie Jimmy Uso durch zwei Verhaftungen wegen Alkohol-Vorfällen unangenehm aufgefallene Jeff Hardy (Beinverletzung). Für Bruder und Partner Matt scheint WWE in Jeffs Abwesenheit auch keine Verwendung vor der Kamera zu haben - unabhängig von den innerfamiliären Konflikten, die bei den Hardys soeben zu Tage getreten sind.

- Die Wackelkandidaten:

Mojo Rawley und No Way Jose haben keine bekannten Verletzungen und trotzdem keinen Heimatkader mehr, sie scheinen in den Planungen von WWE keine Rolle mehr zu spielen. Ungedraftet blieben auch Curt Hawkins und Zack Ryder, die aber bei Crown Jewel noch das große Tag Team Turmoil Match auffüllen, anders als die schon seit längerem verschollenen Tag Teams The Ascension und The Colons.

Auffällig viele "Draft Snubs" gab es auch bei den Frauen: Die IIconics (Billie Kay und Peyton Royce), bei WrestleMania noch überraschend als Tag Team Champions gekrönt, sind ebenso heimatlos geworden wie Mandy Rose, Sonya Deville, Dana Brooke, Sarah Logan, Maria Kanellis und Mickie James. Für die weiblichen Stars hat WWE im Zweifel aber eher Pläne in der Hinterhand als für Rawley und Jose.

WWE RAW - das Roster im Überblick:

- Becky Lynch

- Seth Rollins

- Charlotte Flair

- The O.C. (AJ Styles, Luke Gallows & Karl Anderson)

- Drew McIntyre

- Randy Orton

- Ricochet

- Bobby Lashley (mit Lana)

- Kevin Owens

- Natalya

- The Viking Raiders (Ivar & Erik)

- The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford)

- EC3

- Eric Young

- Sin Cara

- Andrade (mit Zelina Vega)

- The Kabuki Warriors (Asuka & Kairi Sane)

- Rusev

- Aleister Black

- Cedric Alexander

- Humberto Carrillo

- Erick Rowan

- Buddy Murphy

- Jinder Mahal

- R-Truth

- Samoa Joe

- Akira Tozawa

- Shelton Benjamin

- Rey Mysterio

- Titus O'Neil

- Liv Morgan

WWE SmackDown - das Roster im Überblick:

- Roman Reigns

- Brock Lesnar

- The Fiend (Bray Wyatt)

- Bayley

- Sasha Banks

- The New Day (Kofi Kingston, Big E & Xavier Woods)

- Daniel Bryan

- Braun Strowman

- Lacey Evans

- The Revival (Scott Dawson & Dash Wilder)

- The Lucha House Party (Kalisto, Gran Metalik & Lince Dorado)

- Heavy Machinery (Otis & Tucker)

- Apollo Crews

- Drew Gulak

- Heath Slater

- Tamina

- The B-Team (Curtis Axel & Bo Dallas)

- Shinsuke Nakamura (mit Sami Zayn)

- Ali

- Dolph Ziggler & Robert Roode

- Carmella

- The Miz

- King Corbin

- Shorty Gable

- Elias

- Alexa Bliss

- Nikki Cross

Frühere RAW- und SmackDown-Wrestler bei NXT, NXT UK und 205 Live:

- Finn Balor

- Breezango (Tyler Breeze & Fandango)

- Killian Dain

- Lio Rush

- Aiden English (Kommentator bei 205 Live)

- Ariya Daivari

- Brian Kendrick

- Jack Gallagher

- Tony Nese

- The Singh Brothers (Samir & Sunil Singh)

- Mike Kanellis

- Noam Dar

Free Agents bei WWE:

- The Undertaker

- John Cena

- Cain Velasquez

- Ronda Rousey

- Bill Goldberg

- AOP (Akam & Rezar)

- Cesaro

- The Hardy Boyz (Matt & Jeff Hardy)

- The Usos (Jimmy & Jey Uso)

- Naomi

- Sheamus

- Curt Hawkins & Zack Ryder

- The Ascension (Konnor & Viktor)

- Lars Sullivan

- Luke Harper

- Mojo Rawley

- The Big Show

- No Way Jose

- Ember Moon

- The IIconics (Billie Kay & Peyton Royce)

- Mandy Rose & Sonya Deville

- Maria Kanellis

- Dana Brooke

- Sarah Logan

- Nia Jax

- Ruby Riott

- The Colons (Primo & Epico)

- Mickie James