War das das bizarre Ende der Fehde zwischen Universal Champion Seth Rollins und der Horror-Figur The Fiend?

Nachdem der Fiend vergangene Woche im WWE Draft zu SmackDown gedraftet wurde, verblieb Rollins im zweiten Teil des Kaderumbaus bei RAW - und beschloss die Montagsshow mit einer überraschenden Attacke im Allerheiligsten des Fiend.

Rollins attackierte dessen Alter Ego Bray Wyatt am Ende von RAW im "Firefly Fun House", der Pseudo-Kindersendung, mit der Wyatt den Fiend-Charakter eingeführt hatte und das in seinem Story-Universum sein "safe place", sein Refugium vor den Traumata in seinem Kopf ist, über das der maskierende Fiend wacht.

Rollins drang in dieses Refugium ein und attackierte Wyatt - wobei es dafür viele Buhrufe der Fans gab, die das Funhouse liebgewonnen haben. Nach der ersten Attacke Rollins' erhob sich Wyatt erst drohend, dann flehend: Rollins solle ihm das nicht antun.

Der "Beastslayer" ließ sich nicht beirren, ging weiter auf Wyatt los, nahm sich zum Abschluss ein Streichholz und steckte den Tisch im Mittelpunkt des Funhouse in Brand (wobei die Szenen auf unheilsschwangere Weise mit kurzen Einblendungen des Fiend vermischt wurden) - was Erinnerungen an Wyatts Fehde mit Randy Orton weckte, in der Orton die Hütte der mystischen "Sister Abigail" anzündete.

Etwas mehr als einer Woche nach dem ergebnislosen Hell-in-a-Cell-Match zwischen Rollins und dem Fiend, das von den Fans mit Wut und Enttäuschung aufgenommen wurde (was WWE-Boss Vince McMahon nicht gestört haben soll), müsste das nach der von WWE propagierten Logik eigentlich das Ende der Fehde gewesen sein (SPORT1-Analyse: Diese Fehler führten zum Hell-in-a-Cell-Debakel).

Rollins und der Fiend sind jetzt Teil verschiedener Shows - und die "Wild Card Rule", die bislang Auftritte von RAW-Stars bei SmackDown und ungekehrt erlaubte, gibt es nicht mehr.

SPORT1 fasst die RAW-Highlights zusammen:

- Im ersten Match des Abends trafen die alten Erzrivalinnen Becky Lynch für RAW und Charlotte Flair für SmackDown aufeinander, um untereinander auszukämpfen, welche Show den ersten Pick der zweiten Draft-Nacht bekommen würde. Flair erklärte vor dem Match, dass sie wieder Freundschaft mit Lynch schließen wolle, schlug dann aber aus dem Nichts zu, um den Kampf zu starten.

Lynch siegte, worauf RAW Universal Champion Seth Rollins bei der Montagsshow beließ und Flair selbst sowie ihren Lebensgefährten Andrade mit dessen Managerin Zelina Vega dazuholte. Die SmackDown-Picks: WWE-Champion Brock Lesnar und The New Day.

- Der zweite RAW-Neuzugang Andrade führte sich im nächsten Match mit einem Sieg ein. Der Mann, der Rey Mysterio fast ins Karriere-Ende trieb, besiegte Ali nach Eingriff Vegas mit dem Hammerlock DDT.

- In der zweiten Draft-Runde gingen die Kabuki Warriors (wobei sie ihre Tag-Team-Titel der Damen weiter in beiden Shows verteidigen dürfen), Rusev und der niederländische, früher viel in Deutschland aktive Kampfsportspezialist Aleister Black an RAW (wo er später Eric Young schnell besiegte), Daniel Bryan und der neu erfundene Damenchampion Bayley verbleiben bei SmackDown.

- Nachdem sich die Viking Raiders vergangene Woche ein Match um die Tag-Team-Titel von RAW verdient hatten, krönten die athletischen Schwergewichte Erik und Ivar ihre Dominanz der vergangenen Monate tatsächlich mit dem Gürtelgewinn. Sie entthronten Dolph Ziggler und Robert Roode mit der Viking Experience.

- In Draft-Runde 3 wählte RAW zuerste Cedric Alexander, dann Cruisergewicht Humberto Carrillo (der eigentlich zum SmackDown-Pool gehörte, dort aber ungedraftet blieb) und schließlich Erick Rowan - ohne dessen gerade erst zurückgekehrten Partner Luke Harper. Intercontinental Champion Shinsuke Nakamura und Ali bleiben bei SmackDown.

- Draft-Runde 4 wurde angeführt von Buddy Murphy, den Mann, der vor einigen Monaten mit einem Überraschungssieg über Ex-WWE-Champion Daniel Bryan und einer starken Performance gegen Roman Reigns aufhorchen ließ. Es zieht ihn von SmackDown zu RAW, wo er sich in einem Duell der früheren Cruiserweight Champions mit einem Sieg über Cedric Alexander einführte. RAW pickte zudem Jinder Mahal und R-Truth, SmackDown dafür die entthronten RAW-Tag-Team-Champions Dolph Ziggler und Robert Roode sowie Truths bisherige Managerin Carmella.

In Runde 5 zog es Samoa Joe, Akira Tozawa und Shelton Benjamin zu RAW, SmackDown nahm The Miz und King Corbin.

- Nachdem das Match zwischen Box-Star Tyson Fury und Braun Strowman bei Crown Jewel am 31. Oktober in Saudi-Arabien vergangene Woche offiziell gemacht wurde, folgte bei RAW die Vertragsunterzeichnung und ein Austausch von Kraftdemonstrationen: Strowman zerschlug den Tisch, Fury brach den Stift entzwei und verließ dann dan Ring.

- Nachdem die Street Profits über mehrere Monate hinweg bei RAW eine Art Erzähler-Rolle hatten, wurden sie nun wohl ins Ring-Geschehen eingeführt. Der O.C. um AJ Styles beglückwünschte Angelo Dawkins und Montez Ford hinter den Kulissen sichtbar sarkastisch, dass sie sich eine nette Nische geschaffen hätten und nun zu RAW gedraftet worden seien - worauf eine Attacke folgte.

- In Draft-Runde 6 wurde der frühere WWE-Champion Rey Mysterio recht spät für RAW verpflichtet, zudem auch Titus O'Neil und Liv Morgan, die nach einer Niederlage gegen Charlotte Flair, mit der sie sich zuvor angelegt hatte, mehrere Monate in der Versenkung verschwunden war. Zu SmackDown zog es Chad "Shorty" Gable und Elias.

- Eine unerwartete Story-Wende gab es, als Natalya die Kabuki Warriors zu einem Match herausforderte - und als Partnerin genau die Frau wählte, mit der sie sich in den vergangenen Monaten bekriegt hatte: Lacey Evans. Evans, so der Story-Gedanke, scheint Natalya beeindruckt zu haben, so dass Bret Harts Nichte sie nun an ihre Seite holen will. Evans strich nach der "Women's Right" gegen Sane fast den Sieg für ihr Team ein, wurde dann aber von Asuka eingerollt, nachdem die sich unbemerkt eingewechselt hatte.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 14. Oktober 2019:

Non Title Match: Becky Lynch besiegt Charlotte Flair

Andrade besiegt Ali

WWE RAW Tag Team Title Match: The Viking Raiders besiegen Dolph Ziggler & Robert Roode (c) - TITELWECHSEL!

Aleister Black besiegtv Eric Young

Ricochet besiegt Shelton Benjamin

Buddy Murphy besiegt Cedric Alexander

Non Title Match: The Kabuki Warriors besiegen Lacey Evans & Natalya

Zu RAW gedraftet:

Runde 1: Seth Rollins, Charlotte Flair, Andrade & Zelina Vega

Runde 2: The Kabuki Warriors, Rusev, Aleister Black

Runde 3: Cedric Alexander, Humberto Carrillo, Erick Rowan

Runde 4: Buddy Murphy, Jinder Mahal, R-Truth

Runde 5: Samoa Joe, Akira Tozawa, Shelton Benjamin

Runde 6: Rey Mysterio, Titus O'Neil, Liv Morgan

Zu SmackDown gedraftet:

Runde 1: Brock Lesnar, The New Day

Runde 2: Daniel Bryan, Bayley

Runde 3: Shinsuke Nakamura, Ali

Runde 4: Dolph Ziggler & Robert Roode, Carmella

Runde 5: The Miz, King Corbin

Runde 6: Shorty Gable, Elias

So lief Teil 1 des Drafts bei SmackDown:

Zu RAW gedraftet:

Runde 1: Becky Lynch, The O.C. (AJ Styles, Luke Gallows & Karl Anderson), Drew McIntyre

Runde 2: Randy Orton, Ricochet, Bobby Lashley

Runde 3: Alexa Bliss, Kevin Owens, Natalya

Runde 4: The Viking Raiders (Ivar & Erik), Nikki Cross, The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford)

Zusatzpicks: EC3, Eric Young, Sin Cara

Zu SmackDown gedraftet:

Runde 1: Roman Reigns, "The Fiend" Bray Wyatt

Runde 2: Sasha Banks, Braun Strowman

Runde 3: Lacey Evans, The Revival (Scott Dawson & Dash Wilder)

Runde 4: The Lucha House Party (Kalisto, Gran Metalik & Lince Dorado), Heavy Machinery (Otis & Tucker)

Zusatzpicks: Drew Gulak, Heath Slater, Tamina, The B-Team (Curtis Axel & Bo Dallas)

WWE kündigte an, dass es bis zur "Deadline" in der Nacht zum Mittwoch noch Free-Agent-Verpflichtungen und Trades geben könnte. SPORT1 wird sie hier vermelden.