Das aufstrebende WWE-Talent Lio Rush hat seinen ersten Titel gewonnen - unter Umständen, die für Diskussionsstoff sorgen.

Rush besiegte zum Auftakt der vierten TV-Show des Drittkaders NXT Cruiserweight-Champion Drew Gulak und sicherte sich damit den Titel. Auffällig: Der Titel wurde von "WWE Cruiserweight Title" in "NXT Cruiserweight Title" umbenannt, was neue Fragen zur Zukunft seiner bisherigen Heimatsendung aufwirft.

Der Cruiserweight-Titel stand bislang im Zentrum der auf dem Streaming-Portal WWE Network wöchentlich ausgestrahlten Show 205 Live. Diese wurde bislang jeden Dienstag vor SmackDown aufgezeichnet, nach dem Sender- und Sendeplatzwechsel der Show vergangene Woche aber gab es am vergangenen Freitag trotz gegenteiliger Ankündigung keine Ausgabe der Sendung.

Für diese Woche ist zwar abermals ein 205 Live angekündigt, dass die Planungen in der Schwebe sind, ist aber offensichtlich und die Einbettung des Titels bei NXT deutet auf ein Aus für die Show hin. Erst in der Nacht zum Samstag wird sich zeigen, was Sache ist.

Die Ergebnisse von WWE NXT am 9. Oktober 2019:

WWE NXT Cruiserweight Title Match: Lio Rush besiegt Drew Gulak (c) - TITELWECHSEL!

Rhea Ripley besiegt Aliyah

The Forgotten Sons besiegen Breezango

Cameron Grimes besiegt Boa

Roderick Strong besiegt Isiah Scott

Bianca Belair besiegt Dakota Kai

WALTER besiegt Kushida