Nicht mal vier Monate nach dem Aufsehen erregenden WWE-Schachzug, die ehemaligen Chefs der früheren Konkurrenzligen WCW und ECW in hochrangigen Jobs einzubinden, ist einer von ihnen diesen schon wieder los.

Eric Bischoff, als Boss von World Championship Wrestling einst großer Rivale von WWE-Boss Vince McMahon, ist von seinem Posten als hinter den Kulissen tätiger Exekutivdirektor der Show Friday Night SmackDown entlassen worden.

Anzeige

In einer Pressemitteilung verkündete WWE, dass Bruce Prichard ihn ersetzen wird. Auf Nachfrage von US-Medien bestätigte die Promotion dann Bischoffs Entlassung.

Bischoff war im Juni eingestellt worden und bekam die neu geschaffene Stelle als direkter Zuarbeiter von McMahon, der frühere ECW-Promoter Paul Heyman bekam den selben Job bei der Montagsshow Monday Night RAW.

WWE-Mitarbeiter über Aus von Eric Bischoff "nicht überrascht"

WWE hatte die beiden alten Bekannten Ende Juni 2019 aus dem Hut gezaubert, unter dem Eindruck sinkender TV-Quoten in den USA wenige Monate vor Inkrafttreten der neuen, milliardenschweren TV-Verträge für RAW und dem zu Fox umgezogenen SmackDown.

Während Heyman sich auch nach seiner Zeit bei ECW als kreativer Kopf profiliert hatte, war Bischoffs Verpflichtung von Branchenkennern skeptisch beurteilt worden. Zwar war Bischoff für den großen Aufstieg von WCW verantwortlich, unter ihm begann aber auch der Verfall, der 2001 im Aufkauf durch WWE geendet war. Danach hatte Bischoff im Wrestling kein erfolgreiches Projekt im Wrestling mehr vorzuweisen. Angeblich soll Bischoff auch nicht sehr vertraut mit den aktuellen Gegebenheiten gewirkt haben und vielen Kollegen Rätsel aufgegeben haben, was genau eigentlich sein Aufgabenbereich war.

Recht bald nach seiner Einstellung wurde dann auch schnell publik, dass der 64-Jährige entgegen erster Erwartungen keine Kreativmacht bei SmackDown bekam und nur organisatorisch wirken sollte. Auch das hat sich aber anscheinend nicht im Sinne von WWE entwickelt. Der Wrestling Observer berichtet, dass WWE-Mitarbeiter, die mit der Situation vertraut seien, "nicht überrascht" über die Trennung wären.

Bruce Prichard übernimmt

Bischoff war bereits zwischen 2002 und 2005 bei WWE aktiv, damals allerdings nur als Darsteller der Rolle des General Manager von RAW - was damals mit einer inszenierten Entlassung durch McMahon geendet war, der Bischoff am Ende eines Comedy-Schauprozess in einen Mülltransporter geworfen hatte.

Nachfolger Prichard war ironischerweise schon zu Jahresbeginn wieder eingestellt worden und sollte einen wichtigen Job im Kreativteam bekommen, der sich aber als nicht ganz so wichtig materialisiert haben soll.

Prichard - Fans der früheren WWF durch seine Auftritte als schmieriger Fernsehprediger Brother Love bekannt - war schon bis 2008 hinter den WWE-Kulissen in der Verantwortung und arbeitete damals eng mit McMahon zusammen. Danach blieb er unter anderem als Podcaster in der Szene präsent.

Bischoff und Prichard sind befreundet, was auch erklärt, dass Bischoffs erste Worte nach seiner Entlassung eine Würdigung seines Nachfolger sind. "Bruce ist ein toller Producer, guter Freund und ich bin sicher, er wird auf seiner Position aufblühen. Er wird mit einem tollen Team sehr engagierter und hart arbeitender Leute arbeiten. Es war eine Freude sie kennen zu lernen und mit ihnen zu arbeiten."

Wie der Observer berichtet, soll Prichard nun zusammen mit SmackDown-Chefautor Ed Koskey die Federführung bei der Show übernehmen, die durch den Umzug ins frei empfangbare US-Fernsehen mehr Zuschauer und damit höhere interne Priorität gewonnen hat.