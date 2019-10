Zwei Tage nach Beginn des WWE Draft 2019 bei SmackDown hat die Wrestling-Liga den Kadertausch zwischen ihren beiden wichtigsten Shows fortgesetzt.

Über ihre offizielle Homepage verkündete die Promotion eine Reihe weiterer Wechsel ihrer Stars aus der zweiten Reihe: Die bislang ungedrafteten EC3, Eric Young und Sin Cara wurden RAW zugeordnet, dafür zieht es Apollo Crews, den frisch entthronten Cruiserweight Champion Drew Gulak, Heath Slater, Tamina, und das B-Team (Curtis Axel & Bo Dallas) zu SmackDown.

Weiterhin ohne Heimatkader sind damit der Schweizer Veteran Cesaro, Chad "Shorty" Gable und die Cruisergewichte Akira Tozawa und Humberto Carrillo. Sie alle waren im "Draft Pool" für SmackDown, also im Topf der Wrestler, bei denen vorab angekündigt war, dass sie in der Nacht zum Samstag ihren Platz finden sollten oder zu "Free Agents" werden würden.

Für die kommende RAW-Ausgabe gibt es einen anderen Pool, in dem sich unter anderem die Champions Brock Lesnar und Seth Rollins befinden. Diese werden erst bei RAW einem Kader zugewiesen. Crews war eigentlich auch im RAW-Pool, warum er nun schon vorab zugeteilt wurde, ist unklar.

SPORT1 fasst den Status des Draft zusammen:

Zu RAW gedraftet:

Runde 1: Becky Lynch, The O.C. (AJ Styles, Luke Gallows & Karl Anderson), Drew McIntyre

Runde 2: Randy Orton, Ricochet, Bobby Lashley

Runde 3: Alexa Bliss, Kevin Owens, Natalya

Runde 4: The Viking Raiders (Ivar & Erik), Nikki Cross, The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford)

Zusatzpicks: EC3, Eric Young, Sin Cara

Zu SmackDown gedraftet:

Runde 1: Roman Reigns, "The Fiend" Bray Wyatt

Runde 2: Sasha Banks, Braun Strowman

Runde 3: Lacey Evans, The Revival (Scott Dawson & Dash Wilder)

Runde 4: The Lucha House Party (Kalisto, Gran Metalik & Lince Dorado), Heavy Machinery (Otis & Tucker)

Zusatzpicks: Drew Gulak, Heath Slater, Tamina, The B-Team (Curtis Axel & Bo Dallas)

Ungedraftete Free Agents:

Akira Tozawa

Cesaro

Shorty Gable

Humberto Carrillo

- Der RAW-Pool, der erst am Montag gedraftet wird:

Seth Rollins, Brock Lesnar, Charlotte Flair, Titus O'Neil, Shinsuke Nakamura mit Sami Zayn, Aleister Black, The New Day (Kofi Kingston, Big E & Xavier Woods), Daniel Bryan, Bayley, Luke Harper, Erick Rowan, The Miz, Ali, King Corbin, Elias, Dolph Ziggler & Robert Roode, Samoa Joe, The Kabuki Warriors (Asuka & Kairi Sane), Rusev, Cedric Alexander, Rey Mysterio, R-Truth, Carmella, AOP (Akam & Rezar), Heavy Machinery (Tucker & Otis), Andrade, Liv Morgan, Jinder Mahal, Buddy Murphy, Mojo Rawley, No Way Jose, Dana Brooke, Shelton Benjamin, Curt Hawkins & Zack Ryder, The IIconics (Billie Kay & Peyton Royce), Sarah Logan, Fire & Desire (Mandy Rose & Sonya Deville), Drake Maverick