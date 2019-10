Die PK mit Tyson Fury ab 9.20 Uhr im LIVESTREAM:

Noch ein Tag bis zur großen Wrestling-Show mit Tyson Fury: Der Schwergewichts-Champion im Boxen bestreitet sein erstes Match für die Wrestling-Liga WWE.

Fury trifft im saudi-arabischen Riad bei WWE Crown Jewel (Donnerstag, 18 Uhr) auf Super-Schwergewicht Braun Strowman. Dazu findet am Mittwoch ab 9.20 Uhr eine Pressekonferenz im King Fahd International Stadium statt, die SPORT1 im kostenlosen LIVESTREAM zeigt.

WWE-Kommentator Michael Cole begrüßt dazu Fury und Strowman zum gemeinsamen Wiegen sowie abschließenden Kommentaren. Auch Cain Velazquez, der nach seinem Wechsel von der UFC zu WWE sein Debüt gibt und WWE-Champion Brock Lesnar um dessen Gürtel herausfordert, wird wie sein Gegner an der rund einstündigen PK teilnehmen.

Außerdem kommt es in Riad zu einem Zehn-Mann-Match zweier Teams, als deren Team-Coaches Hulk Hogan und Ric Flair agieren. Die beiden Showkampf-Legenden sind ebenso bei der PK dabei wie die beiden Kapitäne ihrer jeweiligen Teams Randy Orton (Team Flair) und Roman Reigns (Team Hogan).

Die Match-Card:

WWE Title Match: Brock Lesnar (c) vs. Cain Velasquez

WWE Universal Title Falls Count Anywhere Match: Seth Rollins (c) vs. The Fiend (Sonderklausel: Das Match darf nicht abgebrochen werden)

Tyson Fury vs. Braun Strowman

Ten Man Tag Team Match: Team Hulk Hogan (Roman Reigns, Ali, Shorty G, Rusev & Ricochet) vs. Team Ric Flair (Drew McIntyre, Randy Orton, King Corbin, Bobby Lashley & Shinsuke Nakamura)

Mansoor vs. Cesaro

Tag Team Turmoil Non Title Match: The New Day vs. The Viking Raiders vs. Heavy Machinery vs. Lucha House Party vs. Zack Ryder & Curt Hawkins vs The Revival vs. The O.C. vs. Dolph Ziggler & Robert Roode vs. The B-Team

WWE United States Title Match: AJ Styles (c) gegen den Sieger einer vorher steigenden 20-Mann-Battle-Royal

WWE Crown Jewel 2019 in Saudi-Arabien im TV und Livestream:

Datum und Uhrzeit: 31. Oktober 2019, 17 Uhr

TV: Sky Select

Livestream: WWE Network