Box-Weltmeister Tyson Fury steigt erstmals als Aktiver in einen WWE-Ring, WWE-Champion Brock Lesnar trifft auf seinen alten UFC-Rivalen Cain Velazquez und die spektakuläre Fehde zwischen Universal Champion Seth Rollins und dem "Fiend" Bray Wyatt wird mit einem Falls Count Anywhere Match abgeschlossen.

Die Show Crown Jewel der weltgrößten Showkampf-Liga im saudi-arabischen Riad wartet mit spektakulären Matches auf.

SPORT1 begleitet die Show ab 18 Uhr im LIVETICKER:

+++ Die Match-Card +++

WWE Title Match: Brock Lesnar (c) vs. Cain Velasquez

WWE Universal Title Falls Count Anywhere Match: Seth Rollins (c) vs. The Fiend (Sonderklausel: Das Match darf nicht abgebrochen werden)

Tyson Fury vs. Braun Strowman

Ten Man Tag Team Match: Team Hulk Hogan (Roman Reigns, Ali, Shorty G, Rusev & Ricochet) vs. Team Ric Flair (Drew McIntyre, Randy Orton, King Corbin, Bobby Lashley & Shinsuke Nakamura)

Mansoor vs. Cesaro

Tag Team Turmoil Non Title Match: The New Day vs. The Viking Raiders vs. Heavy Machinery vs. Lucha House Party vs. Zack Ryder & Curt Hawkins vs The Revival vs. The O.C. vs. Dolph Ziggler & Robert Roode vs. The B-Team

WWE United States Title Match: AJ Styles (c) gegen den Sieger einer im Kickoff steigenden 20-Mann-Battle-Royal

Natalya vs. Lacey Evans

+++ WWE Crown Jewel 2019 in Saudi-Arabien im TV und Livestream +++

Datum und Uhrzeit: 31. Oktober 2019, 18 Uhr (Kickoff-Show: 17 Uhr)

TV: Sky Select

Livestream: WWE Network

Liveticker: SPORT1.de