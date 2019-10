Die Siegesserie von Wrestling-Star Jake Hager als echter Kämpfer im MMA-Käfig ist unerwartet gerissen.

Hagers dritter Auftritt beim UFC-Konkurrenten Bellator endete ohne Sieger, nachdem der 37-Jährige seinem Gegner Anthony Garrett mehrere Aktionen unter die Gürtellinie verpasste.

Anzeige

Ex-Ringer Hager - bei WWE World Champion als Jack Swagger und vor einigen Wochen zum frisch im deutschen TV angelaufenen Rivalen AEW gewechselt - war als Favorit in den Kampf bei Bellator 231 gegangen, Garrett war als Aufbaugegner des Schwergewichts gedacht.

Hager aber verschenkte den Sieg nach zwei Minuten, indem er Garrett innerhalb von 30 Sekunden zwei illegale Tiefschläge verpasste. Nach dem zweiten, einem Kniestoß in die Leiste, brach der Kampfrichter ab. Weil er Hagers Aktionen als unabsichtlich wertete, disqualifizierte er ihn nicht, sondern wertete den Kampf als "No Contest".

Unter den Zuschauern des Kampfs waren Hagers AEW-Kollegen Santana, Ortiz und Sammy Guevara, mit denen er zusammen mit Champion Chris Jericho die Gruppierung "Inner Circle" bildet. Auch der in diesem Jahr in Wrestling-Rente gegangene Dave Bautista alias Batista war vor Ort.