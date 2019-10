Inmitten des neuen großen Konkurrenzkampfs zwischen WWE und AEW wagt sich ein ungewöhnliches Wrestling-Projekt auf den Markt - und bekommt gleich den Ritterschlag von keinem Geringeren als Dwayne "The Rock" Johnson.

The Rock lobt "NWA Powerrr"

Via Twitter machte der frühere WWE- und heutige Hollywood-Superstar seine 13,9 Millionen Follower auf das Revival der National Wrestling Alliance (NWA) aufmerksam.

Anzeige

Der Ligenverbund, der einst den wichtigsten, von Legenden wie Lou Thesz, Ric Flair, dem im August verstorbenen Harley Race und Sting gehaltenen Titelgürtel der Wrestling-Welt stellte, hat diese Woche eine neue Webshow namens "NWA Powerrr" an den Start gebracht.

The Rock bekam mit - und ist voll des Lobes. "Bin über diese Show gestolpert und habe sie genossen", schrieb er in einem Gratulations-Tweet an Manager-Legende Jim Cornette an, die in das Projekt involviert ist: "Ich bin mit der Territorialzeit aufgewachsen und habe meine Karriere bei Channel 5 in Memphis gestartet, ich habe also viel Liebe und Respekt für diese TV-Shows vor kleinem Publikum. Cooles Nostalgie-Feeling."

Billy Corgan steckt hinter NWA-Revival

Rockstar und Wrestling-Edelfan Billy Corgan, Sänger der Smashing Pumpkins und seit 2017 Besitzer der zuvor in die Bedeutungslosigkeit abgesunkenen NWA, konzipierte die Show als Old-School-Revival der regionalen TV-Shows, die das Wrestling bis in die Achtziger und frühen Neunziger geprägt hatte.

In einem TV-Studio in Atlanta aufgezeichnet - der Hochburg des alten Georgia-Territoriums, das sich WWE-Boss Vince McMahon einst auf spektakuläre einverleibt hatte -, präsentierte die NWA Matches und Interviews, die voll auf das nostalgische Flair der alten Tage getrimmt waren.

Im Hauptkampf der Show besiegte der aktuelle NWA World Champion Nick Aldis - von Fans vielgelobt dafür, dass er das typische Auftreten der alten NWA-Helden genau studiert hat - Tim Storm und behielt damit den Gürtel. Aldis, Ehemann von WWE-Star Mickie James, war bei TNA Wrestling einst als Brutus Magnus bekannt und wurde 2017 als neuer NWA-Bannerträger auserkoren. Am 1. September 2018 war er Teil der Show All In, aus der AEW hervorgegangen war und verlor seinen Titel dort zwischenzeitlich an Cody Rhodes.