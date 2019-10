WWE-Diva Stacy Keibler - die Bilder zum Durchklicken:

Sie war ein beliebter Wrestling-Star bei WCW und WWE, sie zog bei der US-Version von "Let's Dance" die Blicke auf sich und war zwei Jahre lang Freundin von Hollywood-Superstar George Clooney: Stacy Keibler hat im Showbiz eine ungewöhnliche Karriere hingelegt.

Um die "Massenverführungswaffe" ("Weapon of Mass Seduction"), wie sie in der TV-Show "Dancing with the Stars" einst getauft wurde, ist es mittlerweile etwas ruhiger geworden, sie ist jetzt zweifache Mutter, hat eine Tochter und einen Sohn mit ihrem Ehemann, Geschäftsmann Jared Pobre.

Keibler wird heute 40 Jahre alt - SPORT1 zeigt die Bilder ihres Werdegangs.