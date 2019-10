Cain wer?

Der eine oder andere WWE-Zuschauer wird sich gefragt haben, als Cain Velasquez am Freitag bei der TV-Show SmackDown sein großes Debüt feierte und den frisch gekürten Champion Brock Lesnar attackierte.

Hierzulande zumindest, wo der frühere Schwergewichts-Champion der UFC bei weitem nicht jedem Fan ein Begriff ist und die Dimension des Personalcoups daher vielleicht nicht überall auf den ersten Blick ersichtlich.

Aus Sicht von WWE ist sie gewaltig, Velasquez' Verpflichtung darf als größter Wurf seit der von Ronda Rousey Anfang 2018 gelten. Der 37-Jährige ist im Wrestling zwar ein Neuling, aber er bringt wertvolles Startkapital für seine Zweitkarriere mit: Seine Aura und Glaubwürdigkeit als echter Kämpfer - die er unter anderem mit einem glasklaren Sieg über Lesnar unter Beweis stellte.

Cain Velasquez überrollte Brock Lesnar bei der UFC

Am 23. Oktober 2010, bei UFC 121, fügte Velasquez Lesnar einen technischen K.o. in der ersten Runde zu und entriss ihm damit die Schwergewichts-Krone im Octagon. Über eine Million zahlende Zuschauer sahen den Pay Per View - das für die Saudi-Arabien-Show Crown Jewel am 31. Oktober angesetzte Wrestling-Rückmatch hat das Potenzial, auch viele Zuschauer anzulocken, die mit WWE sonst nichts am Hut haben.

Hinzu kommt, dass der Sohn mexikanischer Einwanderer große Popularität beim lateinamerikanischen und lateinamerikanischstämmigen Publikum genießt - eine für WWE sehr wichtigte Zielgruppe, in der die Liga seit geraumer Zeit einen Nachfolger für das langjährige Zugpferd Rey Mysterio sucht (der Velasquez bei SmackDown zum Ring begleitete, nachdem er und Sohn Dominic zuvor bei RAW Opfer einer Attacke Lesnars geworden waren).

Wie viel Wert WWE Velasquez beimisst, zeigt sich unter anderem daran, dass die Liga seinen Auftritt auch den von Box-Star Tyson Fury bei derselben Show überschatten ließ - und auch daran, dass sie für die Velasquez-Lesnar-Fehde den seit WrestleMania regierenden Champion Kofi Kingston achtlos beiseite schob und von Lesnar binnen Sekunden zerstören ließ.

Hier mischt sich Tyson Fury bei WWE ein

WWE stach AEW aus

Velasquez behauptete nach seinem SmackDown-Auftritt, dass er noch keinen WWE-Vertrag unterschrieben hätte. Branchenkenner sind jedoch sicher, dass das Teil der Story ist und es in Wahrheit schon eine belastbare Vereinbarung geben muss - ansonsten hätte ihm die Liga von Vince McMahon niemals einen so großen Auftritt gewährt, zumal jetzt, wo der neue Rivale AEW (mit dem Velasquez ebenfalls verhandelt hat) den Neuzugang sonst noch wegschnappen und WWE damit völlig blamieren könnte.

Bei der UFC scheint der zuletzt verletzungsgeplagte Velasquez keine Zukunft mehr zu haben, Anfang 2019 verlor der frühere Amateurringer dort nach über zweijähriger Abwesenheit seinen bis dato letzten Kampf gegen Francis Ngannou nach nur 26 Sekunden.

Im August feierte Velasquez dafür ein erfolgreiches Wrestling-Debüt bei der mexikanischen Liga AAA, wo unter anderem AEW-Vize Cody Rhodes Partner in einem Sechs-Mann-Tag-Team-Match war. Velasquez - der 2018 auch schon im WWE Performance Center in Florida mittrainiert hatte - hinterließ im AAA-Ring (wo er mit einer traditionellen mexikanischen Luchador-Maske antrat) einen guten Eindruck, was den Bieterkrieg zwischen WWE und AEW befeuerte.

Wie Velasquez bei WWE langfristig einschlägt, bleibt dennoch abzuwarten, als Unterhaltungstalent hat er sich bislang nicht hervorgetan. Dennoch ist sicher davon auszugehen, dass die Liga einen gewaltigen Hype um Lesnars alten Rivalen entfesseln wird.