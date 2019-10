Es hatte sich in den TV-Shows von WWE schon angedeutet, nun ist es offiziell: Box-Star Tyson Fury steigt für ein Showmatch in den Wrestling-Ring!

Tyson Fury trifft auf WWE-Star Braun Strowman.

Bei einer Pressekonferenz in der Kampfsport-Hochburg Las Vegas (wo in der Nacht auch die Show SmackDown mit dem groß aufgezogenen "WWE Draft" stattfinden wird) bestätigte WWE das Match zwischen dem Bezwinger von Wladimir Klitschko und ihrem Kampfkoloss Braun Strowman.

Der frühere Schwergewichts-Weltmeister und das "Monster Among Men" werden am 31. Oktober bei der Veranstaltung Crown Jewel in Saudi-Arabien aufeinandertreffen.

Ebenfalls bestätigt wurde das Duell zwischen WWE-Champion Brock Lesnar und Liga-Neuzugang Cain Velasquez - dem Mann, der Lesnar einst als Schwergewichts-Champ der UFC entthront hatte.

PR-Gag statt Sportwechsel

Fury und Strowman hatten sich bereits am Montag bei der Sendung Monday Night RAW eine Keilerei geliefert, die bei der vorigen SmackDown-Show aufgebaut worden war.

Der 31 Jahre alte Fury hatte in der Vergangenheit schon öfters ein Wrestling-Faible offenbart, sein Kampf ist jedoch nicht als Berufswechsel misszuverstehen: Es wird aller Voraussicht nach eine einmalige Angelegenheit bleiben, die vor allem von zwei Faktoren motiviert sein dürfte.

Erstens wird das Saudi-Geld Fury einen großen Zahltag einbringen, zweitens ist es eine PR-Maßnahme, um sich in den USA noch mehr als Star zu etablieren. Dort ist er trotz seines gelungenen Comebacks und des Unentschiedens gegen WBC-Champion Deontay Wilder noch nicht so bekannt wie in Europa.

Nach Furys und Wilders Angaben ist ein WM-Rückkampf am 22. Februar 2020 in Las Vegas vertraglich vereinbart - wenn Wilder seinen WBC-Titel am 23. November gegen den Kubaner Luis Ortiz verteidigt.