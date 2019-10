Die Vertragsunterzeichnung vor dem Titelmatch bei der neuen Wrestling-Liga AEW ist von einer heftigen Auto-Attacke überschattet worden.

Während AEW World Champion Chris Jericho und Herausforderer Cody Rhodes in der Wochenshow AEW Dynamite gerade im Ring weilten, wurde Codys Bruder Dustin (früher bei WWE: Goldust) von Jake Hager (Jack Swagger) angegriffen.

Hager, der gemeinsam mit Jericho und seinen Kumpels Ortiz, Santana und Sammy Guevara die Gruppierung "Inner Circle" bildet, warf Dustin dabei gegen eine Limousine, trat ihm zwischen die Beine und "brach" seinen Arm, indem er die Autotür gegen den eingeklemmten Arm warf.

Die Hilfe des hinzuzgeeilten Bruders und dessen Helfer Maxwell Jacob Friedman kam zu spät, Hager war mit Guevara bereits in dem Auto fortgefahren. Jericho zündete sich zum Abschluss des Segments genüsslich eine Zigarre an und genoss die Attacke. Bei der nächsten großen AEW-Show Full Gear am 9. November treffen Jericho und Cody dann aufeinander.

Das Match hat eine besondere Regel: Endet der Titelkampf auch nach dem Zeitlimit von 60 Minuten nicht, entscheiden drei unabhängige Kampf-Beobachter über den Sieger.

Moxley rastet gegen AEW-Bosse aus

Bei AEW Dynamite wurden außerdem die neuen Tag Team Champions der Liga gekürt: Hier setzten sich SoCal Uncensored (Frankie Kazarian & Scorpio Sky) im Turnierfinale überraschend per Einroller gegen die Lucha Brothers (Pentagio Junior & Fenix) durch.

Eine Verbal-Attacke gegen Kenny Omega und die AEW-Bosse leistete sich Jon Moxley, bei WWE als Dean Ambrose bekannt. Da sein "Unsanctioned Match" bei Full Gear nicht offiziell gelistet wird und so nicht für die der Liga wichtige Sieg-Niederlagen-Bilanz zähle, rastete Moxley aus.

Die Bosse würden ihren "Boy" Omega vor Niederlagen schützen. Er habe es satt, Restriktionen durch die Anzugträger der Liga zu bekommen und kündigte an, bei Full Gear ungefilterte Gewalt zu zeigen, die das amerikanische Wrestling seit Jahren nicht gesehen habe - womöglich auch ein Nachtreten gegen seinen Ex-Arbeitgeber.

Die Matches von AEW Dynamite:

Adam Page besiegt Sammy Guevara

Hikaru Shida besiegt Shanna

Best Friends (Chuck Taylor & Trent) und Orange Cassidy besiegen The Beaver Boys (John Silver & Alex Reynolds) und QT Marshall

The Elite (The Young Bucks & Kenny Omega) besiegen The Hybrid 2 (Jack Evans & Angelico) & Kip Sabian

AEW World Tag Team Championship: SoCal Uncensored (Frankie Kazarian & Scorpio Sky) besiegen Lucha Brothers (Pentagon Junior & Fenix) - TITELWECHSEL