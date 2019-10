Die TV-Show AEW Dynamite ist erfolgreich gestartet, nun hat die ambitionierte neue Wrestling-Liga auch eine wöchentliche Webshow mit exklusiven Matches anlaufen lassen.

In der Nacht zum Mittwoch hat All Elite Wrestling die erste Episode von AEW Dark bei YouTube hochgeladen. Diese ergänzt Dynamite mit den weiteren Kämpfen, die vergangene Woche in Washington aufgezeichnet worden sind.

Der kostenfreie Einblick in die Ring-Action ist gerade auch für die deutschen Fans interessant, zumal es für Dynamite bislang keinen TV- und auch keinen offiziellen Stream-Deal für den hiesigen Markt gibt (die Großveranstaltungen sind kostenpflichtig beim Anbieter Fite zu erleben).

Beim Dark-Debüt gibt es vier Matches von jeweils etwa zehnminütiger Länge zu erleben. Hauptkampf der ersten Show, durch die der frühere WCW-Kommentator Tony Schiavone führt, ist ein Rückmatch von All Out: Die Gruppierung SCU (Christopher Daniels, Frankie Kazarian und Scorpio Sky) siegte darin abermals gegen den Jurassic Express (Luchasaurus, Marko Stunt und Luke Perrys Sohn Jungle Boy).

Von größerer Relevanz ist auch der Eröffnungskampf: Der vor allem als Hardcore-Wrestler bekannte Darby Allin besiegt dort den japanischen Veteran CIMA. Allin trifft beim zweiten Dynamite auf Jimmy Havoc, der Sieger bekommt ein Titelmatch gegen AEW World Champion Chris Jericho bei Episode 3.

Die Ergebnisse von AEW Dark am 8. Oktober 2019:

Darby Allin besiegt CIMA

Lucha Bros. & The Hybrid 2 besiegen Best Friends & Private Party

Allie & Dr. Britt Baker besiegen Bea Priestley & Penelope Ford

SCU besiegen The Jurassic Express