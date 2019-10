Neben der TV-Sendung Dynamite brachte der neue WWE-Rivale All Elite Wrestling vergangene Woche auch die Gratis-Show AEW Dark auf YouTube an den Start - und die Promotion hat offensichtlich nicht vor, daraus eine Resterampe zu machen.

Bei der zweiten Ausgabe überraschten Kenny Omega und Joey Janela die Fans mit einem Kampf, der von seiner Qualität her auch der Hauptkampf einer Großveranstaltung hätte sein können.

In einem "Unsanctioned Lights Out Match" bekriegten sich die beiden auf brutale und spektakuläre Weise und machten damit auch gekonnt Werbung für das große Duell Omegas gegen Jon Moxley (den früheren Dean Ambrose, der WWE im Frühjahr frustriert verlassen hatte) - bei AEW Full Gear am 9. November.

Das Match und die gesamt Show ist auch für die Fans in Deutschland, wo es noch keinen TV- oder Stream-Deal für Dynamite gibt, gratis und in voller Länge abrufbar.

Jon Moxley ist Thema im Match

Janela, der sich in der Independent-Szene vor allem mit Hardcore-Matches im Stil der Kultliga ECW einen Namen gemacht hat, war Moxleys Gegner in dessen AEW-Debüt bei Fyter Fest Ende Juni, ebenfalls ein "Lights Out Match".

Für Omega, der sich bei NJPW in Japan den Ruf als einer der besten Wrestler der Welt erworben hat, war das Duell mit dem "Bad Boy" ein Stilwechsel, der als Vorbereitung auf das Match mit Moxley inszeniert wurde. Omega war Opfer Moxleys bei dessen Überraschungs-Debüt bei der ersten AEW-Show Double or Nothing im Mai.

Die Matchstory war, dass Janela von Anfang Fremdobjekte wie Stühle als Waffen einsetzte, was Omega zunächst ablehnte, sich dann aber immer mehr auf Janelas (und damit Moxleys) Welt einließ. Zwischenzeitlich kopierte Omega auch Moxleys Standardaktionen wie den Pendulum Lariat und den Double Arm DDT, die aber nicht zum Erfolg führten.

Kurz nachdem Janela Omega dann mit den Worten provozierte, dass er nie wie Moxley sein würde, zündete Omega dann die letzte Stufe: Er verschärfte seine eigenen harten Aktionen mit Fremdobjekten, ein heftiger One-Winged Angel, bei dem er Janela mit dem Rücken voran auf eine Stuhlreihe krachen ließ, beschloss die fast 30-minütige Schlacht.

Der Kampf wurde vergangene Woche nach Dynamite aufgezeichnet, was erklärt, dass die schon ermüdet wirkenden Fans in Boston etwas weniger enthusiastisch auf das Match reagierten, als es unter anderen Umständen geschehen wäre.

Kenny Omega bei AEW bislang Verlierer

Omega, der auch Vizepräsident der Liga ist, hat sich bei AEW bislang nicht ganz auf die erwartete Weise porträtieren lassen: Er verlor bei beiden Großveranstaltungen seine Matches, erst gegen den späteren World Champion Chris Jericho und dann gegen Pac (ehemals Neville).

Weil AEW Wert auf die Feststellung legt, dass die Sieg-Niederlagen-Bilanz in der Liga entscheidender ist als bei WWE, haben ihn die Niederlagen bislang vom Titelgeschehen ferngehalten. Weil das Match "unsanctioned", also von der Liga laut Story nicht sanktioniert war, verbessert Omegas Sieg seine offizielle Bilanz auch nicht, wie das Kommentatorenteam um Legende Jim Ross mehrfach betonte.

Man darf gespannt sein, wie der Langzeitplan mit dem Ausnahmewrestler aus Kanada aussieht, der mittelfristig als größtes Pfund der neuen Promotion gilt.