WWE-Star The Miz und Ex-Wrestlerin Maryse sind stolze Eltern ihrer zweiten Tochter: Eineinhalb Jahre nach ihrem ersten gemeinsamen Kind Monroe Sky hat Maryse nun ein weiteres Baby zur Welt gebracht.

Miz (bürgerlich: Mike Mizanin) und seine Ehefrau haben dem Mädchen den Namen Madison Jade gegeben.

Via Social Media gaben der 38 Jahre alte Miz und die zwei Jahre jüngere Maryse das Baby-Glück am Sonntag bekannt, die Geburt war bereits am Freitagmorgen US-amerikanischer Zeit.

The Miz und Maryse sind WWE- und TV-Paar

Das Wrestling-Duo ist seit 2014 verheiratet, das frühere Playboy-Model Maryse - zweimal Divas Champion - ist seit 2011 nicht mehr als Vollzeit-Wrestlerin aktiv, seit 2016 ist sie aber wieder regelmäßig an Miz' Seite bei WWE zu sehen. Seit 2018 stehen sie auch im Mittelpunkt der Reality-Serie Miz & Mrs.

The Miz, dessen Showbiz-Karriere 2001 startete, als er Teil der bekannten MTV-Show "The Real World" war, ist seit 2004 bei WWE, als er Finalist des Wrestling-Castingprogramms "Tough Enough" war und dann unter Vertrag genommen wurde.

Den Höhepunkt seiner Karriere erlebte er 2010/11, als er zum WWE-Champion aufstieg und im Jahr darauf im Main Event von WrestleMania XXVII stand, wo er Superstar John Cena besiegte, nachdem der zurückkehrende Dwayne "The Rock" Johnson in das Match verwickelt wurde (was die große Rock-Cena-Fehde in den Jahren darauf einleitete).

Miz spielte neben seiner Wrestlig-Karriere in diversen Filmen mit, unter anderem beerbte er Cena als Hauptdarsteller der von WWE produzierten Action-Reihe "The Marine".