Das gibt es bei WWE auch nicht alle Tage: Ein aktiver NBA-Star hat sich bei der TV-Sendung Monday Night RAW ins Wrestling-Geschehen eingemischt - und dabei einen Titel gewonnen.

Der türkische Ex-Nationalspieler Enes Kanter war Stargast bei der Show im Madison Square Garden, der Heimarena seines früheren Teams, der New York Knicks. Kanter wurde im Ring interviewt und traf dort auf Wrestler R-Truth, der sich als großer Fan des 27 Jahre alten Centers vorstellte.

Das Segment nahm eine Wendung, als Kanter Showkämpfer Truth plötzlich umstieß, auf die Matte drückte und ihm damit offiziell dessen immer auf dem Spiel stehenden 24/7-Championship-Gürtel abnahm (eine von WWE als Running Gag inszenierte Trophäe).

Kanter tat dann noch etwas, was die Fans in New York viel mehr ärgerte: Er enthüllte demonstrativ das Trikot seines aktuellen Teams, der im "Big Apple" ungern gesehenen Boston Celtics.

Lange feiern durfte Kanter nicht: Truth rollte ihn von hinten ein und holte sich den Titel schnell zurück.

Der schlagzeilenträchtige WWE-Auftritt von Kanter, der immer wieder auch wegen seiner politischen Konflikte mit der türkischen Regierung um Staatspräsiden Recep Tayyip Erdogan Schlagzeilen schreibt, kommt nicht ganz überraschend: Er ist seit langem erklärter Fan der Liga - und ist angeblich liiert mit Wrestlerin Dana Brooke.