Die Promis im Wrestling bei WWE und Co. zum Durchklicken:

NBA-Star Enes Kanter von den Boston Celtics als Wrestling-Champion - und als Buhmann in der Heimarena seines Ex-Klubs New York Knicks: Bei WWE Monday Night RAW hat es in dieser Woche mal wieder einen skurrilen Promi-Auftritt gegeben.

Kanter hat viele berühmte Vorgänger: Auch die NBA-Legenden Dennis Rodman und Karl Malone, Box-Superstar Floyd Mayweather und auch der unvergessene Muhammad Ali bestritten einst Wrestling-Matches.

Anzeige

Auch Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton, Fußball-Star Wayne Rooney, die zu früh verstorbene Komiker-Legende Andy Kaufman und bekanntlich sogar US-Präsident Donald Trump wurden beim Showkampf handgreiflich.

Aus deutscher Sicht ist neben Tim Wiese auch Comedian Tom Gerhardt zu nennen, der beim früheren WWE-Rivalen WCW einst ein "Auspuff-Match" gegen den deutschen Wrestler Alex Wright bestritt.

Wie es ausging und wer bei WWE und Co. sonst noch aktiv war: SPORT1 zeigt es in Bildern.