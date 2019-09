Die 20 besten Wrestler der Welt von WWE, AEW, NJPW zum Durchklicken:

Ein heißer Wrestling-Sommer fand am vergangenen Wochenende einen besonders heißen Ausklang.

Der neue WWE-Rivale AEW begeisterte seine Fans mit ihrer zweiten großen Show All Out, WWE mit einem sehenswerten TakeOver-Event des Europa-Kaders NXT UK und die Japan-Liga NJPW mit einem (für internationale Fans von Technik-Problemen überschatteten) "Match of the Year Candidate" zwischen Kazuchika Okada und Minoru Suzuki in London. Alles in allem ein passender Anlass für eine Aktualisierung des SPORT1-Rankings der 20 besten Wrestler der Welt.

Vor allem das mit vielen exzellenten Matches gespickte G1-Turnier von NJPW (Sieger: Kota Ibushi) hat vieles verschoben - unter anderem ist dort Jon Moxley, der ehemalige Dean Ambrose von WWE, in die Bestenliste vorgestoßen.

Aber auch bei WWE gibt es einen Wachwechsel: Durch seine famose 40-Minuten-Schlacht gegen Tyler Bate am Samstag ist der österreichische NXT-UK-Champion WALTER (Walter Hahn) zum bestplatzierten WWE-Performer aufgestiegen - vor den Hauptkader-Stars Daniel Bryan, AJ Styles und Seth Rollins.

Wie weit vorn er im Gesamt-Vergleich mit Ausnahmekönnern wie Okada, Ibushi, Kenny Omega, Hiroshi Tanahashi und Will Ospreay steht, zeigt SPORT1 in Bildern.