Mit nur 49 Jahren ist am 20. September der ehemalige Wrestler Rick Bognar verstorben, wie erst jetzt bekannt wurde. Die Todesursache ist noch unbekannt, die Familie beschrieb den Tod als "plötzlich" und "unerwartet".

"Rick hat eine große Legende hinterlassen und wird niemals ganz vergessen werden", schrieb Bruder Ken in einem Facebook-Statement.

Den "Big Titan" oder auch "Fake Razor Ramon" zog es im Jahr 1991 nach Japan, wo er sich dem Front Martial-Arts Wrestling (FMW) anschloss. Durch sein Aussehen und seine Größe von knapp 1,95 Metern wurde ihm eine großartige Karriere im Wrestling prophezeit.

Großer Durchbruch blieb ihm verwehrt

Vor seinem 22. Geburtstag sicherte er sich den größten Titel der FMW, den World Martial Arts Titel. Er konnte aber nie die hohen Erwartungen erfüllen, um in anderen Ligen Star-Niveau zu erreichen.

Er bekam zwischen 1995 und 1997 zwar Chancen bei Ligen wie WAR (Wrestle and Romance), ECW (Extreme Championship Wrestling) oder auch der heutigen WWE, konnte diese jedoch nicht nutzen. Mastermind Paul Heyman war begeistert von Bognar und schwärmte, dass er mitbringe, was es so noch nie gegeben hatte: Einen großen Kerl, der fliegen kann. Doch Bognar konnte das Publikum in Heymans Liga ECW letztlich nicht für sich gewinnen.

Bognar wurde anschließend in die WWF eingeführt, um den neuen Razor Ramon zu spielen. Der ursprüngliche Ramon Scott Hall und dessen Partner Diesel (Kevin Nash) hatten kurz zuvor die Promotion Richtung WCW verlassen, WWE wollte die Abgänge schlicht mit Bognar und Glen Jacobs, dem heutigen Kane, neu besetzen.

Kane gedenkt verstorbenem Bognar

Die Fans bekamen jedoch schnell mit, dass hinter dem Duo nicht die Original-Figuren steckten - das Gimmick floppte, Bognars Kontrakt wurde nach einem Jahr nicht verlängert.

Ex-Partner Kane kondolierte am Wochenende auch bei Twitter.

Als Bognar nach seinem WWF-Run zu New Japan wechselte, erlitt er eine schlimme Verletzung am Genick, die ihn 1999 zum Karriereende zwang. Bis 2012 sah man ihn allerdings in unabhängingen Shows in der Umgebung von Calgary, Kanada.