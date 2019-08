Die Wrestling-Liga WWE will die im vergangenen Jahr gefeuerten Enzo Amore und Big Cass angeblich zurück.

Der Wrestling Observer berichtet, sei die Liga mit den beiden "in Kontakt", anvisiert sei "eine Überraschungs-Rückkehr, die sie zu Topstars des NXT-Rosters macht". Das bisher als Entwicklungskader konzipierte NXT debütiert am 18. September im US-Fernsehen und läuft ab 2. Oktober in direkter Konkurrenz mit der Wochenshow der neuen Konkurrenzliga AEW (All Elite Wrestling).

Im Independent-Bereich wieder vereint

Amore schien mit seiner Wrestling-Karriere eigentlich schon fertig zu sein. Nachdem WWE ihn Anfang 2018 nach den mittlerweile aus Mangel an Beweisen eingestellten Ermittlungen um einen Vergewaltigungs-Vorwurf erst suspendierte und dann feuerte, hatte er seinen Rücktritt und einen Wechsel in die Rap-Branche angedeutet.

Ex-Partner Cass musste wenige Monate später nach einigen kuriosen Zwischenfällen gehen, eine Reunion im Independent-Bereich schien es aber nicht zu geben, die beiden hatten sich aus unbekannten Gründen verkracht.

Amore ging nach eigenen Angaben auf Cass zu, nachdem dieser bei einer Indy-Show kollabierte und Sorge um seinen Gesundheitszustand auslöste. Die beiden versöhnten sich und sorgten am WrestleMania-Wochenende mit einem Überraschungsauftritt bei der G1 Supercard der Ligen ROH und NJPW im New Yorker Madison Square Garden für Wirbel - auf den aber keine weiteren Auftritte bei einer der beiden Promotions folgten.

Vor allem Enzo Amore ist umstritten

Speziell Amores Rückkehr dürfte nicht auf einhellige Begeisterung stoßen, der 32-Jährige war bei WWE für irrlichterndes Verhalten hinter den Kulissen berüchtigt, 2017 soll Roman Reigns ein Exempel an ihm statuiert und ihn dauerhaft aus der Umkleidekabine geworfen haben.

Amore wurde dann zur Cruiserweight-Show 205 Live degradiert, wo er aber als Star und Champion inszeniert wurde, ehe ihn ein Vergewaltigungs-Vorwurf ins Zwielicht brachte und zusätzlich der Verdacht im Raum stand, dass er WWE die gegen ihn angelaufenen Ermittlungen verschwiegen hätte (was er bestreitet).

Auch nach seiner Entlassung sorgte er noch einmal für Wirbel, als er sich bei den WWE Survivor Series 2018 unter die Zuschauer schmuggelte und dort während eines Matches die Aufmerksamkeit auf sich zog - ein realer Eklat, der mit seinem Rauswurf aus der Arena endete.

Big Cass strebt WWE-Rückkehr an

Aufgrund dieser Vorgeschichte und auch deshalb, weil beide nicht als Top-Performer im Ring gelten, wird erwartet, dass eine Wiederverpflichtung auf gemischte Reaktionen stoßen würde. Andererseits haben Amore und Cass ihre Popularität bei NXT begründet, ein Comeback dort wäre eine Rückkehr zu den Wurzeln.

Ob die beiden in eine WWE-Rückkehr eingewilligt haben, ist unbekannt, es wird vor allem an Amore hängen: Cass hatte in Interviews schon erklärt, dass er gern wieder anheuern würde.