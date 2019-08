Bei Monday Night RAW gab es für aufmerksame Fans schon einen versteckten Hinweis, nun hat er sich bestätigt: Am Ende der WWE-Dienstagsshow SmackDown Live wurde enthüllt, wer vergangene Woche ein (Story-)Attentat auf Roman Reigns verübt hatte.

Reigns - bei RAW noch fast von einem fahrenden Auto erfasst - hatte am Ende der Show einen Mann am Wickel, den er als Schlüsselfigur ausgemacht hatte: Während eines Matches zwischen The New Day sowie Daniel Bryan und Rowan knöpfte er sich Buddy Murphy vor, der als Augenzeuge des Stapler-Anschlags beim vorigen SmackDown dabei war.

Anzeige

Reigns forderte alle Stars außer Murphy auf, die Umkleidekabine zu verlassen (er wurde hier auch im TV als "Locker Room Leader" dargestellt - über seine reale Autorität dort sprach Roman Reigns soeben im SPORT1-Interview) und stellte den Australier zur Rede.

Murphy beteuerte zunächst nichts zu wissen, verriet sich dann aber doch mit der höhnischen Aussage, dass er auch dann nichts verraten würde, wenn er etwas wüsste. Reigns ging dann auf Murphy los, quetschte ihn gegen die Kabinenwand und fragte nochmal nach.

Der frühere Cruiserweight-Champion gestand dann, dass Rowan der Täter war - wobei dessen Motivation im Dunkeln blieb. Die Show endete dann mit einer Schalte zurück in den Ring, von wo aus Bryan und Rowan betrachteten, wie Reigns die kalte Wut wegen der Enthüllung packte.

Reigns hat für den SummerSlam am Sonntag noch kein Match - es ist davon auszugehen, dass er es kurzfristig noch mit Rowan und/oder Bryan zu tun bekommt.

Die Ergebnisse von WWE SmackDown Live am 6. August 2019:

Dolph Ziggler besiegt Ali

Ember Moon besiegt Natalya durch Disqualifikation

Aleister Black besiegt Sami Zayn

Non Title Match: The New Day (Big E & Xavier Woods) vs. Daniel Bryan & Rowan - No Contest