Schon vergangene Woche war es durchgesickert, nun hat es sich bestätigt: Bill Goldberg kehrt ein weiteres Mal in den WWE-Ring zurück und tritt beim SummerSlam am Sonntag an.

Bei der TV-Show Monday Night RAW legte der 52-Jährige seinen ersten Auftritt seit der unrühmlich verlaufenen Niederlage gegen den Undertaker in Saudi-Arabien hin: Er marschierte am Ende der Show ein, als Dolph Ziggler eigentlich den Vertrag für sein angekündigtes Match gegen The Miz unterschreiben sollte.

Anzeige

Miz und die ebenfalls anwesende WWE-Legende Shawn Michaels - vor zwei Wochen von Ziggler attackiert - offenbarten dem "Show-Off" nach dessen Unterschrift, dass sie ihn in eine Falle gelockt hatten und er das Kleingedruckte nicht gelesen hätte. Nicht Miz werde am Sonntag in Toronto gegen Ziggler antreten, sondern ein anderer.

Bill Goldberg beim SummerSlam gegen Dolph Ziggler

Es ertönte die Musik von Goldberg, den Ziggler ebenso wie Michaels und andere Legenden in den vergangenen Wochen mehrfach beiläufig beleidigt hatte. Er kam in Freizeitkleidung zum Ring, den Ziggler nach nur kurzer Andeutung von Kampfbereitschaft verließ.

Der frühere Topstar der Liga WCW (World Championship Wrestling) unterzeichnete den Vertrag und beschloss die Show mit den altbekannten, nun an Ziggler gerichteten Worten: "You're next!"

Goldberg hatte im Frühjahr, zwei Jahre nach dem Ende seiner großen Comeback-Fehde gegen Brock Lesnar, einen neuen WWE-Vertrag unterschrieben.

Roman Reigns mit Auto attackiert

Ein weiteres großes Story-Geschehnis gab es um den frisch als Coverstar des neuen WWE-Videospiels enthüllten Roman Reigns (hier das große Interview, das Roman Reigns SPORT1 aus diesem Anlass gegeben hat): Nachdem ein unbekannter Angreifer vergangene Woche bei SmackDown ein Gerüst auf ihn fallen lassen wollte, versuchte der Attentäter bei RAW ein weiteres Mal, Reigns' Leben in Gefahr zu bringen.

Als Reigns auf dem Arena-Parkplatz einen Streit mit seinem Rivalen Samoa Joe austrug, rauschte ein fahrendes Auto heran und wollte den "Big Dog" umfahren. Reigns brachte sich rechtzeitig durch einen Sprung in ein anderes Auto in Sicherheit (lesen Sie hier, wen WWE als Roman Reigns' Attentäter enthüllen will).

Joe hatte zuvor Anstoß daran genommen, dass Reigns ihn nicht gegen die Beschuldigungen, dass er der Attentäter sei, in Schutz genommen hätte.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 5. August 2019:

Becky Lynch & Charlotte Flair besiegen Natalya & Trish Stratus durch Disqualifikation

Andrade besiegt Rey Mysterio

The Viking Raiders besiegen zwei lokale Wrestler

Non Title Match: The New Day (Big E & Xavier Woods) besiegen The OC (Karl Anderson & Luke Gallows) durch Disqualifikation

The OC (AJ Styles, Karl Anderson & Luke Gallows) besiegen Ricochet & The New Day (Big E & Xavier Woods)

WWE Women's Tag Team Title Match: Alexa Bliss & Nikki Cross besiegen The IIconics (c), Mandy Rose & Sonya Deville, The Kabuki Warriors