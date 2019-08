Die neueste deutsche WWE-Hoffnung hat ihr erstes richtig großes Match in der Wrestling-Liga bestritten - und gleich mächtig Eindruck hinterlassen.

Bei der NXT UK TakeOver: Cardiff, einer Großveranstaltung des WWE-Europakaders, trat der im Februar verpflichtete Ilja Dragunov in einem unangekündigten Duell gegen einen Hauptkader-Star mit Europa-Vergangenheit an: Cesaro (mit frisch auskurierten Zähnen).

Ilja Dragunov und Cesaro begeistern die Fans

Der normalerweise bei der Flaggschiff-Show Monday Night RAW aktive Schweizer legte ein Gastspiel in Wales hin und sprach eine offene Herausforderung aus, Dragunov beantwortete sie und lieferte sich einen sehenswerten Fight mit dem Edeltechniker, der einst auch in der deutschen und europäischen Szene seinen Durchbruch gefeiert hatte.

Ein Highlight, das im Netz schon vielfach geteilt wurde: Cesaro verpasste Dragunov einen Giant Swing, bei dem er den 25-Jährigen nicht weniger als 40 Mal durch den Ring wirbelte.

Nach rund 12 Minuten siegte Cesaro mit dem Neutralizer, aber das vom Publikum begeistert aufgenommene Match war auch für seinen Gegner ein "Showcase". Nach dem Match würdigte Cesaro Dragunovs Leistung demonstrativ mit einem respektvollen Handschlag.

Österreicher WALTER behält Titel bei Imperium

Im Hauptkampf der Show verteidigte der österreichische Champion WALTER seinen am WrestleMania-Wochenende in New York gewonnenen UK Title in einer über 40-minütigen, emotionalen Ringschlacht gegen den englischen Ex-Titelträger Tyler Bate.

WALTER, der die Entscheidung in dem gewohnt physischen Duell mit einem brutal aussehenden Lariat herbeiführte, feierte seinen Sieg anschließend mit seinen deutschsprachigen Kollegen von der Gruppierung "Imperium" - Alexander Wolfe, Marcel Barthel und dem Südtriroler Fabian Aichner.

Das TakeOver in Wales fand in derselben Nacht statt wie die Show All Out der Konkurrenzliga AEW und diente offensichtlich auch dem Zweck, etwas Aufmerksamkeit der Wrestling-Fans davon abzulenken.

Die Ergebnisse von WWE NXT UK TakeOver in Cardiff:

Noam Dar besiegt Travis Banks

Cesaro besiegt Ilja Dragunov

WWE NXT UK Tag Team Title Match: Mark Andrews & Flash Morgan Webster besiegen The Grizzled Young Veterans (c), Gallus - TITELWECHSEL!

Last Man Standing Match: Joe Coffey besiegt Dave Mastiff

WWE NXT UK Women's Title Match: Kay Lee Ray besiegt Toni Storm (c) - TITELWECHSEL!

WWE NXT UK Match: WALTER (c) besiegt Tyler Bate