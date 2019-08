Trauer um einen der größten und wichtigsten Wrestling-Stars des 20. Jahrhunderts: Harley Race ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Er litt an Lungenkrebs.

Race, ein großer Rivale des "Nature Boy" Ric Flair und erklärtes Vorbild von WWE-Topstar Triple H, hielt in den siebziger und achtziger Jahren achtmal den NWA World Heavyweight Title, den damals prestigereichsten Gürtel der Welt.

Anzeige

Er verteidigte den Titel auf drei Kontinenten (Amerika, Asien, Australien) und mehrte so auch international seinen Ruhm. Er galt als einer der handwerklich besten und härtesten Old-School-Wrestler aller Zeiten.

Harley Race war Rivale von Ric Flair und Hulk Hogan

Der in Missouri geborene Harley Leland Race (kein Künstlername) regierte den nationalen Ligenverbund NWA zwischen 1977 und 1981 praktisch durchgehend, mit nur kurzen Unterbrechungen, ehe dann der nicht minder legendäre Dusty Rhodes am Zug war und danach Flair, mit dem Race später auch nochmal eine große Fehde um den Titel hatte.

Flairs Sieg über den zwischenzeitlich auf den Thron zurückgekehrten Race bei Starrcade 1983 galt als Fackelübergabe. WWE-Boss Vince McMahon hätte das Match gern verhindert: Er machte Race ein Angebot, den von seinem Rivalen Jim Crockett promoteten Kampf gegen Flair platzen zu lassen, mit dem Titel zur damaligen WWF zu kommen und als Rivale seines Stars Hulk Hogan zu dienen.

Race, in seiner Heimatregion auch als Promoter aktiv, wechselte aber erst 1986 zu McMahon, als er seinen Zenit schon deutlicher hinter sich hatte. Seine Auftritte als "King" Harley Race mit Manager Bobby Heenan und seine Fehden mit Hogan und Co. waren nicht mehr so erfolgreich. Eine schwere Verletzung, die er sich bei einer missglückten Ausführung seiner Spezialaktion Diving Headbutt gegen Hogan durchführte, beschleunigte Races Karriere-Ende.

Später äußerte Race bedauern darüber, den Flug-Kopfstoß auf den liegenden Gegner popularisiert zu haben, auch andere Wrestler wie Dynamite Kid und Chris Benoit erlitten durch die häufige Ausführung der Aktion schwere gesundheitliche Schäden.

WWE-Boss hatte Bedenken

Race war nach seiner aktiven Karriere noch als Manager aktiv, begleitete bei der früheren WWE-Konkurrenzliga WCW unter anderem den im vergangenen Jahr verstorbenen Big Van Vader und Lex Luger zum Ring. Die Folgen eines Autounfalls beendeten 1995 auch diese Karriere.

In seinen letzten beiden Lebensjahrzehnten war der viermal verheiratete und zweimal verwitwete Race noch als Promoter der kleinen Independent-Liga World League Wrestling aktiv, die unter anderem den aufstrebenden WWE-Star Tommaso Ciampa hervorbrachte.

Bemerkenswert: McMahon soll Race eine Weile von Hogan ferngehalten haben, bis er Vertrauen zu ihm aufgebaut hatte. Race galt als "Shooter", der im Zweifel fähig war, auch reale Kämpfe zu gewinnen. Er fürchtete um Hogans Ruf, hätte Race seine Fähigkeiten gegen ihn angewendet.