Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin, Ric Flair und viele weitere Stars der Vergangenheit werden WWE bei der übernächsten Ausgabe von Monday Night RAW beehren.

In einem Werbetrailer bei der Großveranstaltung Extreme Rules verkündete die Wrestling-Liga eine "RAW Reunion" am nächsten Montag, den 22. Juli. Nicht weniger als 17 bekannte Namen der Vergangenheit sind für die Nostalgie-Show angekündigt, allen voran Austin, der Superstar der Attitude Era und die ultimative Legende Hogan, die vier Jahre nach ihrer Kündigung wegen eines Rassismus-Skandals mittlerweile wieder in guter Beziehung zu WWE steht.

Mit von der Partie ist auch der frühere WCW-Chef Eric Bischoff, der soeben als neuer Kreativdirektor der Dienstagsshow SmackDown installiert wurde. Vollzählig anwesend ist allem Anschein nach auch der legendäre und berüchtigte Backstage-Freundeskreis The Kliq (Shawn Michaels, Triple H, Kevin Nash, Scott Hall, Sean "X-Pac" Waltman) und damit auch die Kernmitglieder der Gruppierungen D-Generation X (Michaels und Triple H) und nWo (Hogan, Nash, Hall).

Diese WWE-Legenden sind für RAW Reunion angekündigt:

- Stone Cold Steve Austin

- Hulk Hogan

- Ric Flair

- Shawn Michaels

- Razor Ramon (Scott Hall)

- Diesel (Kevin Nash)

- Kurt Angle

- Sgt. Slaughter

- Christian

- "The Million Dollar Man" Ted DiBiase

- Eric Bischoff

- The Boogeyman

- Jimmy Hart

- The Hurricane

- Santino Marella

- Jerry "The King" Lawler

- D-Von Dudley

Neben den namentlich angekündigten Stars tauchen in dem Ankündigungsvideo auch Waltman, Triple H und Booker T auf.