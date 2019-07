Es klingt verrückt - aber es ist keinesfalls undenkbar: US-Präsident Donald Trump ist für einen weiteren Gastauftritt bei WWE im Gespräch.

Trump-Auftritt bei SmackDown?

Ein ungenanntes Mitglied des WWE-Kreativteams äußerte sich gegenüber sportskeeda.com vielsagend: "FOX hat wegen Trump nachgefragt. Also versuche ich etwas Kurzes und Lockeres für ihn zu schreiben, das ihn gut aussehen lässt. Vince (Vince McMahon, WWE-Vorsitzender, Anm.d.Red.) will nicht, dass wir irgendwas Schlechtes über Trump sagen. Ich versuche also mein Bestes."

Der Auftritt des aktuellen Bewohners des Weißen Haus wäre insoweit plausibel, da es sich bei dem SmackDown-Event am 4. Oktober um das erste Live-Event der Blauen Show bei Fox handelt. Der Sender hatte sich vor kurzem die Rechte an der WWE gesichert und damit den bisherigen Sender USA Network ausgestochen - und ist bekanntermaßen der Lieblingssender von Donald Trump.

Der Präsident und die WWE

Dazu haben Trump und die WWE bereits eine gemeinsame Vergangenheit, die sogar dazu führte, dass er in die Hall-of-Fame aufgenommen wurde. Er sponsorte bereits WrestleMania IV und V (1988-89), als sich die WWE in einer finanziellen Schieflage befand.

Seinen größten Auftritt hat er aber 2007, als er an einer Fehde mit Vince McMahon teilnahm. Diese beinhaltete auch ein Hair vs. Hair-Match zwischen Umaga und Bobby Lashley bei WrestleMania 23. In Folge dessen durfte Trump dem WWE-Vorsitzenden noch im Ring eine Glatze rasieren.

Donald Trump (hinten) hat sichtlich Freude daran, Vince McMahon den Kopf zu rasieren © Getty Images

Persönliche Verbindung zu McMahon

Abseits des Wrestling-Rings verstehen sich Trump und McMahon aber glänzend. McMahons Ehefrau Linda war sogar zwei Jahre lang als Vorsitzende der Small Business Administration im Weißen Haus unter Trump beschäftigt.

Diese persönliche Verbindung sowie die gemeinsame Geschichte und die Kooperation mit FOX lassen den Einsatz des US-Präsidenten im Ring durchaus plausibel erscheinen.

WWE dementiert noch

Die WWE selbst hat das kuriose Gerücht bisher dementiert. Tom Colohue von sportskeeda.com bestätigte jedoch, dass laut zweier unabhängiger Quellen von FOX und innerhalb der WWE "die Gespräche so weit fortgeschritten sind, dass WWE und das Team von Donald Trump in Kontakt stehen."