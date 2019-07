Eineinhalb Wochen vor dem SummerSlam 2019 hat WWE-Topstar Roman Reigns noch kein Match, nun aber eine große Story.

Die aktuelle Ausgabe der TV-Show SmackDown Live endete damit, dass der "Big Dog" Opfer einer mysteriösen Backstage-Attacke wurde.

Als Reigns in Memphis gerade auf dem Weg zu einem Gespräch mit Interviewerin Kayla Braxton war, wurde ein Stahlgerüst umgestoßen, an dem er gerade vorbeilief.

Zwei neue SummerSlam-Matches

Unter besorgten Schreien von Braxton eilten Offizielle und Rettungskräfte herbei - und entdeckten, dass die umgeschubste Konstruktion Reigns verfehlt und er keine sichtbaren Schäden davongetragen hatte. Er schickte die Sanitäter weg und gab letztlich nicht das angekündigte Interview, in dem es um seine Pläne für den SummerSlam gehen sollte.

Offensichtlich sollte das Story-Attentat dazu dienen, den Urheber als neuen großen Feind für Reigns zu inszenieren, ob für den SummerSlam oder danach.

Anscheinend handelt es sich um eine spontane Idee: Übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge hatte WWE-Boss Vince McMahon die Show am Dienstagnachmittag noch komplett umschreiben lassen.

Fix angekündigt sind zwei weitere neue Matches: In einem Interview mit Memphis-Legende Jerry "The King" Lawler nahm Hall-of-Fame-Mitglied Trish Stratus eine Herausforderung Charlotte Flairs zu einem Match der Generationen an, der aufstrebende niederländische Neuling Aleister Black trifft auf Sami Zayn.

Die Ergebnisse von WWE SmackDown Live am 30. Juli 2019:

Kevin Owens besiegt Drew McIntyre

Alexa Bliss & Nikki Cross besiegen Bayley & Ember Moon

Dolph Ziggler besiegt Finn Balor

Non Title Match: Ali besiegt Shinsuke Nakamura

Non Title Match: Kofi Kingston besiegt AJ Styles