Der Start-Termin für die wöchentliche TV-Show der neuen Wrestling-Liga AEW steht: In den USA geht All Elite Wrestling ab dem 2. Oktober 2019 auf den Sender.

Wie die Promotion mitteilte, wird die Sendung des neuen WWE-Rivalen zwei Stunden dauern und jeden Mittwoch live auf dem Partnersender TNT ausgestrahlt werden, von wechselnden Standorten "quer durchs Land". Die Debütshow wird in der rund 20.000 Zuschauer fassenden Capital One Arena Washington über die Bühne gehen, unter anderem Heimat der Washington Wizards in der NBA.

Der Name der Show wurde noch nicht angekündigt, als wahrscheinlich gilt "Wednesday Night Dynamite", ein entsprechendes Trademark ist angemeldet.

Macht WWE AEW mit NXT Konkurrenz?

Die Liga von Cody Rhodes, Kenny Omega und den Young Bucks (Nick und Matt Jackson) - mit Chris Jericho und Jon Moxley (Dean Ambrose) als weiteren Zugpferden - geht damit (noch?) nicht in direkte Konkurrenz mit den WWE-Hauptshows: RAW läuft bekanntlich montags, SmackDown Live ab Herbst freitags, wenn es in Amerika zu Fox wechselt.

Spannend: Wie der Wrestling Observer vergangene Woche berichtete, deutet sich dennoch ein direkter Konkurrenzkampf an: WWE sei mit Fox in Gesprächen, den erfolgreichen und beim Kernpublikum auch sehr beliebten Entwicklungskader NXT vom Streaming-Portal WWE Network ins US-TV zu befördern, aller Voraussicht nach auf dem kleineren Sender Fox Sports 1.

Sollte das passieren, erscheint logisch, dass WWE NXT gegen AEW senden würde: Es würde AEW Zuschauer kosten, ohne dass WWE allzu schweren Schaden nehmen würde, sollte die Hauptshow von AEW eine bessere Quote als der Drittkader von WWE einfahren.