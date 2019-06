Bill Goldberg und der Undertaker kehren in den WWE-Ring zurück - und treffen erstmals in einem Einzelmatch aufeinander.

Bei der WWE-Veranstaltung Super ShowDown in Saudi-Arabien am heutigen Freitagabend (ab 20 Uhr hier im LIVETICKER) fordert der 52 Jahre alte Goldberg den zwei Jahre älteren "Dead Man", die beiden knüpfen damit an an ihre Konfrontation im Royal-Rumble-Match 2017 und ihre Auftritte bei RAW und SmackDown diese Woche.

Anzeige

Die beiden Altstars haben beide kürzlich neue Verträge bei WWE unterschrieben, die Showkampf-Liga wollte sie damit angeblich vor allem auch von der neuen Konkurrenzliga AEW fernhalten.

Brock Lesnar will Koffer einlösen, mehrere Stars fehlen

Zudem hat Brock Lesnar angekündigt, seinen Money-in-the-Bank-Koffer in Saudi-Arabien gegen Universal Champion Seth Rollins einzulösen - der dort eigentlich seinen Titel gegen Baron Corbin verteidigt.

Weitere Matches, die für die Show in Dschidda angekündigt sind: eine 50-Mann-Battle-Royal und ein Match zwischen Triple H und seinem langjährigen WWE-Weggefährten Randy Orton.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge könnte es diesmal auch zum ersten Frauenmatch in Saudi-Arabien kommen: Alexa Bliss und Natalya sind vor Ort, WWE soll mit den saudischen Behörden verhandeln, ob sie auch in den Ring steigen dürfen. Mit Blick auf die strengen Sittenregeln im Land waren Auftritte der WWE-Frauen bei den Saudis bislang tabu. In den vergangenen Jahren aber gab es Lockerungen, von denen nun auch die WWE-Frauen profitieren könnten.

Der Zehn-Jahres-Deal von WWE mit dem Saudi-Regime ist umstritten, seit der Staatsaffäre um den Mord an Regimegegner Jamal Khashoggi im vergangenen Herbst noch mehr. Einige männliche Stars lehnen es auch ab, im Golfstaat zu kämpfen, diesmal fehlt neben den schon im Herbst abwesenden John Cena und Daniel Bryan auch Kevin Owens - dessen Freund und Teampartner Sami Zayn wegen seiner syrischen Wurzeln nicht erwünscht ist.

Die Ergebnisse von WWE Super ShowDown:

Werden ab 20 Uhr hier laufend aktualisiert.

Die Card von WWE Super ShowDown:

The Undertaker vs. Bill Goldberg

WWE Universal Title Match: Seth Rollins (c) vs. Baron Corbin

WWE Title Match: Kofi Kingston (c) vs. Dolph Ziggler

Roman Reigns vs. Shane McMahon

Triple H vs. Randy Orton

Intercontinental Title Match: Finn Balor (c) vs. Andrade

Braun Strowman vs. Bobby Lashley

Battle Royal mit 50 Teilnehmern

Uhrzeit, TV, Ticker und Livestream:

Super Show-Down beginnt am Freitag um 20 Uhr und wird bei Sky Select und dem Streaming-Portal WWE Network übertragen. SPORT1 begleitet die Show im Liveticker. Ab 19 Uhr beginnt auf allen offiziellen und auch frei empfangbaren WWE-Kanälen (YouTube, Facebook, Twitter) die Kickoff-Show mit einem Match zwischen den Usos und The Revival.